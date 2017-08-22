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Общество

Московский СПИД-центр расширят в связи с прикреплением приезжих россиян

17:2722.08.2017
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкМедсестраМедсестра
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московский центр по профилактике и борьбе со СПИДом проводит работу по расширению площадей для организации дополнительных рабочих мест врачей в связи с прикреплением к центру пациентов федерального СПИД-центра, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения столицы Алексей Мазус.

Ампулы с кровью. Архивное фото
© РИА Новости / Элеонора Черная
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Ранее Минздрав РФ сообщил, что потребность в антиретровирусных препаратах для пациентов федерального СПИД-центра учтена при формировании объема лекарств, закупаемых для Москвы. Как отметили в министерстве, при этом действующее законодательство предусматривает возможность перераспределения лекарств с учетом мобильности пациентов, чтобы обеспечить лекарствами каждого нуждающегося вне зависимости от того, в каком регионе страны он находится в конкретный момент.

Как рассказал Мазус, в Московском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения города Москвы работает 89 врачей-специалистов. Этого достаточно для полноценного оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам в амбулаторных и стационарных условиях на территории Москвы. Ежедневно специалисты Центра выезжают в многопрофильные медицинские организации города для проведения консультаций ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на стационарном лечении.

Проверка на ВИЧ. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Работа взрослого и детского поликлинических отделений Московского центра СПИД организована по системе предварительной записи — для исключения случаев ожидания пациентами приема врача. В связи с прикреплением к МГЦ СПИД граждан РФ, ранее состоявших на учете в ФГБУ ЦНИИ эпидемиологии Роcпотребнадзора (более тысячи пациентов), в настоящее время проводится работа по расширению площадей Центра для организации дополнительных рабочих мест врачей-инфекционистов", — отметил Мазус.

Он сказал, что департамент здравоохранения города и департамент имущества Москвы приняли решение о выделении амбулаторно-поликлиническому подразделению Центра отдельного здания в шаговой доступности от Инфекционной клинической больницы №2, где расположены стационарные и лабораторное отделения Центра. Ввод в эксплуатацию данного здания планируется к 2019 году, после проведения капитального ремонта.

Экспресс-тестирование на ВИЧ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Хочу отметить, что многие специалисты Московского центра СПИД имеют высокие ученые степени и активно участвуют в мировых исследовательских программах по совершенствованию оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией со сложной патологией, имея соответствующий международный сертификат и имя в международной профессиональной среде. Результатом научно-практической деятельности специалистов Московского центра СПИД является не только лидерство Москвы по сравнению с другими регионами страны в области предупреждения передачи ВИЧ-инфекции "от матери ребёнку" с предельно низким для современного глобального здравоохранения показателем, сохранение высокого качества жизни пациентам, состоящим на диспансерном учете, объективное снижение смертности среди контингента ВИЧ-инфицированных (на 19% за последние 2 года), но и уверенно контролируемая стабилизация эпидемического процесса в городе", — добавил Мазус.

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