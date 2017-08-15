Тюмень становится международным центром обучения нейрохирургов

ТЮМЕНЬ, 15 авг — РИА Новости. Более 600 врачей из 17 стран мира прошли обучение на базе федерального центра нейрохирургии в Тюмени за шесть лет работы учреждения. В этом году здесь планируют учиться ординаторы и аспиранты из Азербайджана, Туркмении, Таджикистана и Малайзии, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В ФЦН Тюмени располагается единственная в России симуляционная лаборатория, а в конце 2016 года центр стал базой кафедры нейрохирургии Первого Сеченовского университета. Количество проводимых здесь образовательных курсов ежегодно увеличивается, в этом году их запланировано 17", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что помимо подготовки кадров, тюменский центр активно участвует в создании и внедрении в практику передовых отечественных разработок в нейрохирургии, в том числе импортозамещающих, формирует научно-производственный кластер.

"Нейрохирургический центр составляет основу тюменского Медицинского города. Во-первых, он обладает очень серьезным оснащением. Здесь очень серьезно занимаются подготовкой специалистов, изучением и внедрением новых технологий. Если все наши клиники мы доведем до такого же уровня, тогда мы сможем сказать, что отрасль по оказанию высокотехнологичной помощи в Тюменской области состоялась", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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