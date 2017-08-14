Поликлиники Москвы перейдут на усиленный режим работы перед первым сентября

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Московские поликлиники перед началом учебного года переходят на усиленный режим работы, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Перед началом учебного года московские поликлиники переходят на усиленный режим работы. С 14 августа по 11 сентября кабинеты выдачи справок и направлений будут работать семь дней в неделю: в будние дни — с 08:00 до 20:00, а в выходные — с 09:00 до 15:00", — говорится в сообщении.

Последние недели августа традиционно связаны с подготовкой к новому учебному году. Обычно родителям нужно оформить медицинские справки о состоянии здоровья ребенка — как для посещения школы и детсада, так и для допуска к занятиям в спортивных секциях. У дошкольников обязательно должна быть справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, также им нужно пройти обследование на педикулез и чесотку.

"Усиленный режим работы, на который перешли наши детские медицинские организации в преддверии нового учебного года, позволит принять всех желающих пройти медосмотр. Мы делаем все необходимое для того, чтобы вся процедура оформления справок занимала минимум времени", — отметил замруководителя департамента здравоохранения Алексей Погонин, слова которого цитируются в сообщении.