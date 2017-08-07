Государственные и частные детсады могут уравнять в вопросе господдержки

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Член Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко предлагает уравнять частые и государственные детсады в вопросе получения субсидий, с просьбой внести соответствующие изменения в закон об образовании он обратится в Минобразования РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты в понедельник.

"Член Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко предлагает законодательно уравнять частые и государственные детсады – создать одинаковые возможности для получения финансирования из бюджета при соблюдении со стороны организации всех условий по присмотру и уходу за детьми. С такой инициативой он обратится в Минобразования", — говорится в сообщении.

По данным исследования Института образования НИУ ВШЭ, которые приводит пресс-служба палаты, стоимость пребывания в государственных и частных детсадах сегодня различается в пять раз. "Муниципальные сады стали менее доступны, а ежемесячная плата в государственных дошкольных учреждениях выросла на 16,5%", — отмечают при этом в ОП.

По словам Рыбальченко, неравные условия доступа к бюджетному финансированию для государственных и частных детских садов – "ситуация, которая не меняется уже в течение нескольких лет". Причина заключается в федеральном законе об образовании, в соответствии с которым субсидии на создание условий по присмотру и уходу за детьми предусмотрены только для государственных и муниципальных организаций, отметил он.

"Наша Комиссия будет добиваться, чтобы все-таки в этот закон были внесены изменения, чтобы он создавал равные условия для дошкольных учреждений в плане получения господдержки. Наша задача – не просто помочь негосударственному сектору, в том числе и социально ориентированным НКО, а прежде всего защитить права детей и родителей, которые сегодня платят существенно больше за частные детские сады. Они фактически оплачивают эту субсидию за государство", – отметил член ОП, слова которого приводит пресс-служба палаты.

По словам Рыбальченко, в Самарской области и Ханты-Мансийском автономном округе "в отношении частных детсадов принято решение выплачивать такие же субсидии, если те соблюдают ряд условий" — в частности, предоставляют возможность оставлять детей на полный день и взимают плату не выше, чем муниципальные сады.