Власти Москвы обеспечат лекарствами более тысячи пациентов с гепатитом С

Власти Москвы проведут электронный аукцион на закупку более 3 тысяч упаковок препарата "Симепревир" для пациентов, страдающих хроническим вирусным гепатитом C и не имеющих социальных льгот, лекарство бесплатно получат более тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Симепревир" – современный препарат, направленный на подавление важнейших структурных компонентов вируса гепатита С и блокирование его жизненного цикла, входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В Москве препарат используют для лечения хронических больных гепатитом С на льготной основе с 2013 года. Впервые "Семипревир" для пациентов, не получающих государственной социальной помощи, закупили в 2016 году.

"Москва закупит препарат для лечения пациентов с гепатитом С, не имеющих права на получение государственной социальной помощи… Победитель электронного аукциона должен обеспечить поставку 3300 упаковок противовирусного препарата "Симепревир" в центр по лечению хронических вирусных гепатитов инфекционной клинической больницы №1, который курирует проблему вирусных гепатитов в Москве", — говорится в сообщении.

Закупаемое партия препарата предназначается для полного курса лечения 1,1 тысячи пациентов, не получающих государственной социальной помощи и имеющих показания к лечению "Симепревиром".