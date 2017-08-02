Правительство утвердило проект по улучшению работы поликлиник

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Правительство утвердило паспорт проекта по улучшению работы поликлиник. Новая модель призвана сократить очереди, время записи на прием к врачу и сроки прохождения диспансеризации. Кроме того, власти рассчитывают, что изменения помогут повысить качество медицинских услуг.
Так, планируется перераспределить нагрузку между врачом и средним медперсоналом, оптимизировать "логистику пациентов" и перейти на электронный документооборот. Администрации поликлиник также будут обязаны создать для пациентов комфортные условия во время ожидания, а диспансеризацию и профосмотры организуют на принципах "непрерывного потока пациентов с нормативом времени на прием одного человека".
Проект рассчитан почти на шесть лет, до апреля 2023 года включительно. В 2018-2019 годах пройдет экспериментальная часть, когда по принятой модели будут работать 155 и 195 медицинских организаций соответственно. Планируется, что к 2022 году на новую схему оказания медпомощи перейдут не менее четырех тысяч поликлиник.
Для этого планируется создать автоматизированную систему мониторинга доступности первичной медпомощи.
"Она позволит контролировать в том числе, насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания специалиста при посещении медицинской организации", — поясняется в документе.
Главный приоритет — доступность медицинской помощи
"Мы все хорошо знаем, проблема с медициной есть везде, и всегда пациенты так или иначе критически относятся к тому, что в области медицины делается практически во всех странах. Именно поэтому в тех же Соединенных Штатах еще прежний президент начал проводить реконструкцию этой сферы, провел закон, который вызвал много критики, потом вновь пришедший президент фактически отменил эту реформу, то же самое в Европе происходит", — заявил глава государства во время "прямой линии".
"Надо переходить к электронным очередям, причем сделать это так, чтобы по факту это работало. Но и наконец, самое главное — обеспечить доступность, это задача номер один сегодня в медицине. Обеспечить доступность медицинской помощи", — подчеркнул российский лидер.
Интернет поможет
В июле правительство утвердило распоряжение, согласно которому россияне смогут вызвать врача на дом через личный кабинет на "Едином портале государственных и муниципальных услуг".
Подобные онлайн-сервисы успешно работают с 2016 года в Москве и Подмосковье: пациенты могут вызвать на дом терапевта и участкового педиатра. При этом речь идет не об экстренных ситуациях, а о вызовах, когда нет угрозы жизни.
В прошлом году жители Московской области более шести миллионов раз воспользовались сервисом "Электронная регистратура" для записи на прием к врачам.
Правительство позаботилось и о внедрении новейших технологий в самой системе здравоохранения. В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о подключении медучреждений к интернету для оказания высокотехнологичной помощи.
"В противном случае они в известной степени остаются отрезанными от основных трендов развития медицины, зачастую просто не могут оказывать медицинские услуги. В этом году мы планируем выделить довольно значительную сумму — почти 5,5 миллиарда рублей и подключить почти четыре тысячи точек", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства подчеркнул, что в перспективе медицинские учреждения будут работать с электронными медицинскими картами, чтобы история болезни и результаты анализов были доступны при подключении к специальной базе данных.
Технологичные поликлиники
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что до конца 2019 года в России заработают две тысячи современных технологичных поликлиник. По ее словам, соответствующий проект был запущен несколько месяцев назад.
По ее словам, новые технологии позволят упростить запись на прием к врачу, а также разделить потоки больных и здоровых пациентов, пришедших на профилактические процедуры.
"Время ожидания у кабинетов сократилось более чем в три раза, и совершено изменилась технология прохождения лабораторных исследований", — пояснила министр.