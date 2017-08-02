Правительство утвердило проект по улучшению работы поликлиник

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Правительство утвердило паспорт проекта по улучшению работы поликлиник. Новая модель призвана сократить очереди, время записи на прием к врачу и сроки прохождения диспансеризации. Кроме того, власти рассчитывают, что изменения помогут повысить качество медицинских услуг.

В документе говорится, что главным в работе поликлиник станет принцип "бережливого производства".

Так, планируется перераспределить нагрузку между врачом и средним медперсоналом, оптимизировать "логистику пациентов" и перейти на электронный документооборот. Администрации поликлиник также будут обязаны создать для пациентов комфортные условия во время ожидания, а диспансеризацию и профосмотры организуют на принципах "непрерывного потока пациентов с нормативом времени на прием одного человека".

Проект рассчитан почти на шесть лет, до апреля 2023 года включительно. В 2018-2019 годах пройдет экспериментальная часть, когда по принятой модели будут работать 155 и 195 медицинских организаций соответственно. Планируется, что к 2022 году на новую схему оказания медпомощи перейдут не менее четырех тысяч поликлиник.

Также к 2018 году в половине поликлиник должны отладить меры реагирования на отклонения от сроков ожидания помощи, которые установлены программой государственных гарантий; в 2020 году — в 75% учреждений, в 2022 году — 95%.

Для этого планируется создать автоматизированную систему мониторинга доступности первичной медпомощи.

"Она позволит контролировать в том числе, насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания специалиста при посещении медицинской организации", — поясняется в документе.

Главный приоритет — доступность медицинской помощи

В середине июня президент Владимир Путин заявил, что главным приоритетом в здравоохранении должно стать обеспечение доступности медицинской помощи для людей.

"Мы все хорошо знаем, проблема с медициной есть везде, и всегда пациенты так или иначе критически относятся к тому, что в области медицины делается практически во всех странах. Именно поэтому в тех же Соединенных Штатах еще прежний президент начал проводить реконструкцию этой сферы, провел закон, который вызвал много критики, потом вновь пришедший президент фактически отменил эту реформу, то же самое в Европе происходит", — заявил глава государства во время "прямой линии".

По словам президента, за последние три года было построено две тысячи новых медицинских объектов. При этом Путин признал, что в стране не хватает узких специалистов, что приводит к очередям.

"Надо переходить к электронным очередям, причем сделать это так, чтобы по факту это работало. Но и наконец, самое главное — обеспечить доступность, это задача номер один сегодня в медицине. Обеспечить доступность медицинской помощи", — подчеркнул российский лидер.

Интернет поможет

В июле правительство утвердило распоряжение, согласно которому россияне смогут вызвать врача на дом через личный кабинет на "Едином портале государственных и муниципальных услуг".

Кроме того, согласно новым правилам, через интернет можно будет получить информацию о прикреплении к поликлинике и записаться на медосмотр или диспансеризацию.

Подобные онлайн-сервисы успешно работают с 2016 года в Москве и Подмосковье: пациенты могут вызвать на дом терапевта и участкового педиатра. При этом речь идет не об экстренных ситуациях, а о вызовах, когда нет угрозы жизни.

В прошлом году жители Московской области более шести миллионов раз воспользовались сервисом "Электронная регистратура" для записи на прием к врачам.

Правительство позаботилось и о внедрении новейших технологий в самой системе здравоохранения. В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о подключении медучреждений к интернету для оказания высокотехнологичной помощи.

По словам премьера, каждая больница или поликлиника должна быть, как минимум, подключена к всемирной сети.

"В противном случае они в известной степени остаются отрезанными от основных трендов развития медицины, зачастую просто не могут оказывать медицинские услуги. В этом году мы планируем выделить довольно значительную сумму — почти 5,5 миллиарда рублей и подключить почти четыре тысячи точек", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства подчеркнул, что в перспективе медицинские учреждения будут работать с электронными медицинскими картами, чтобы история болезни и результаты анализов были доступны при подключении к специальной базе данных.

Технологичные поликлиники

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что до конца 2019 года в России заработают две тысячи современных технологичных поликлиник. По ее словам, соответствующий проект был запущен несколько месяцев назад.

"Мы начинали с трёх регионов, брали две поликлиники на каждый регион. Сейчас на сегодняшний момент это уже 115 поликлиник в 40 регионах. До конца года мы увеличим число поликлиник, вошедших в проект, до 200, и в течение двух лет — 2018-2019 годы — две тысячи поликлиник будут включены в этот проект, это будут основные фактические столпы первичного звена", — сказала Скворцова журналистам.

По ее словам, новые технологии позволят упростить запись на прием к врачу, а также разделить потоки больных и здоровых пациентов, пришедших на профилактические процедуры.

"Время ожидания у кабинетов сократилось более чем в три раза, и совершено изменилась технология прохождения лабораторных исследований", — пояснила министр.