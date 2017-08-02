Российские поликлиники заработают по новой схеме

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Правительство утвердило проект по созданию новой модели работы поликлиник. Он призван сократить очереди, время записи на прием к врачу и сроки прохождения диспансеризации в поликлиниках.
Также должны повыситься качество медицинских услуг и удовлетворенность пациентов работой поликлиник.
Он рассчитан почти на шесть лет, до апреля 2023 года включительно. В 2018–2019 годах пройдет экспериментальная часть, когда по принятой модели будут работать 155 и 195 медицинских организаций соответственно. Планируется, что к 2022 году на новую схему оказания медпомощи перейдут не менее четырех тысяч поликлиник.
Для этого планируется создать автоматизированную систему мониторинга доступности первичной медпомощи.
"Она позволит контролировать в том числе, насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания специалиста при посещении медицинской организации", — поясняется в документе.