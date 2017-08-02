Васильева считает, что занятия шахматами в школе должны быть бесплатными

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева считает, что в школе дети должны заниматься шахматами во внеурочное время бесплатно, об этом она сказала в интервью газете "Известия".

"Я убеждена, что в школе должны играть в шахматы. Со статистикой трудно спорить. В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35–40%. Эта интеллектуальная игра развивает ребенка… дети должны заниматься шахматами в школе во внеурочное время бесплатно", — сказала министр.

Она также отметила, что под внеурочную деятельность в школах обязательно отведено десять часов в неделю, которые "нужно использовать". "Дело за малым — нужно захотеть. Будут направляться рекомендации регионам", — добавила она.

Ранее пресс-служба Общественной палаты РФ сообщила, что Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Калужская и Ленинградская области могут стать пилотными регионами, в которых стартует программа внедрения шахмат в школах.