Эксперты рассказали об особенностях гепатитов и возможностях их лечения

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Об особенностях заболевания вирусными гепатитами, возможностях их лечения в России и важности прививок в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом рассказали РИА Новости эксперты.

Вирусные гепатиты

В 2010 году Всемирная организация здравоохранения провозгласила 28 июля ежегодным Всемирным днем борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). С инициативой проведения этого дня выступил Международный альянс по борьбе с гепатитом (World Hepatitis Alliance, WHA). В альянс входят 230 организаций из 81 страны мира, работающих в области гепатита. Дата Всемирного дня борьбы с гепатитом была выбрана в честь родившегося в этот день лауреата Нобелевской премии, профессора Баруха Самюэля Блумберга (Baruch Samuel Blumberg), открывшего вирус гепатита В. Гепатит — воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире.

Существует несколько видов вирусных гепатитов, но, как правило, у всех на слуху три их разновидности: гепатиты А, В и С, рассказал РИА Новости профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.

"Гепатит А – довольно неприятное, но несмертельное заболевание, от которого есть прекрасная вакцина, и на сегодняшний день регистрируется все меньше случаев этой болезни. Иными словами, мы научились с ней бороться, вакцина есть, особой "погоды" здравоохранению гепатит А не делает", — сказал Никифоров.

Он отметил, что актуальность заболевания гепатитом В также снижается, чему немало способствует то, что от данного заболевания есть вакцина, а прививки от него включены в национальный календарь и делаются детям еще в роддоме.

"Правда некоторые сумасшедшие мамы отказываются, и тогда ребенку в перспективе грозит гепатит В с возможной хронизацией (переходом в хроническую форму – ред.) и исходом в цирроз печени и (или) в рак печени. В некоторых странах мам, которые отказываются от вакцинации своего новорожденного, потом судят, если ребенок заболевает, за нанесение тяжкого вреда здоровью. Я с такой постановкой вопроса полностью согласен", — отметил Никифоров.

Лечение гепатита

Как отметила заведующая кафедрой инфекционных заболеваний Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) Наталия Беляева, вирусный гепатит А лечится достаточно неплохо, чему способствует тот факт, что чаще всего им заболевают в детстве, когда он протекает в легкой форме, летальность при данном виде гепатита невысокая.

"Пожилые люди болеют тяжелее, иммунитет у них уже не такой сильный… Что касается гепатита В, лекарства все есть, сейчас еще и наш отечественный появится препарат, который проходит последние клинические испытания. Препаратов много, но этот вирус очень упрямый", — сказала Беляева.

По ее словам, при заболевании гепатитом В высок риск развития цирроза или рака печени, несмотря на все современные лекарства. Из-за этого за рубежом считается, что при переходе заболевания в хроническую форму требуется практически пожизненное лечение.

"Что касается гепатита С, то он очень странный в том смысле, что почти у 75% людей заболевание протекает бессимптомно, человек даже не знает, что он болеет. Снижается аппетит, иногда на это кто-то обращает внимание, но больше ничего. Может быть слабость, но это все эфемерно, то есть типичных симптомов гепатита нет", — сказала Беляева.

Она отметила, что гепатит С в основном протекает в хронической форме, а создавать вакцину против хронических форм заболеваний на порядок сложнее.

"Но препаратов для лечения гепатита С очень много, особенно много (появилось) в последние пять лет, и он лечится сейчас неплохо. Раньше приходилось мучиться больным, были таблетки, которые нужно было принимать по часам, и эффективность была невысокая – процентов 30. Сейчас хронический гепатит лечится неплохо, вирус уходит. Но мы не знаем, надолго ли он уходит, по крайне мере пока данные где-то о трех годах. И это, а не только вакцина, большая проблема: так как гепатит С как правило хронический, а лечить хронические болезни очень сложно", — добавила Беляева.

Разработка вакцины

Как отметил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова Владимир Никифоров, гепатит С на сегодняшний день остается заболеванием, которое невозможно предупредить, потому что он него нет вакцины.

"Но в последнее время он стал довольно неплохо лечиться, правда, это стоит больших денег. В нашей стране почему-то лечение гепатитов В и С в ОМС не входит. Почему-то больные ВИЧ в РФ лечатся бесплатно, а гепатит В и С лечится за счет денег больного… Вот такая получается "вилка": вакцины от гепатита С нет, но стал очень успешно лечиться, а вот вакцина от В есть, но зато он очень плохо поддается терапии. Не завидую тому, кто сейчас "получит" гепатит В, но он будет сам виноват, что не вакцинировался", — сказал профессор.

По его словам, он не видит в ближайшие 5-10 лет возможности создания вакцины от гепатита С, что обуславливается теми же проблемами, которые мешают создать вакцину от ВИЧ или малярии.

Как отметила Наталия Беляева, проблема создания вакцины от гепатита С связана с тем, что у вируса очень много генотипов.

"Если штаммы вируса гепатита А довольно однообразны, и одна вакцина от этого вируса работает во всех случаях. Что касается вакцины от гепатита В, такой же вариант, она работает при всех генотипах. А вот гепатит С — это сложный вирус, который имеет очень много особенностей… пока требуется время. Потому что, если гепатит А был открыт в 1975 году, гепатит В — в 80-х годах, а вирус гепатита С – в 90-х годах, поэтому требуется время для создания вакцины. Надо ее испытать сначала на животных, потом на людях, это требует времени", — сказала Беляева.