Роспотребнадзор усовершенствует борьбу с внутрибольничными инфекциями

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 23 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор рассчитывает осенью внести изменения в нормативные акты для борьбы с внутрибольничными инфекциями, заявила глава ведомства Анна Попова на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по организации системы эпидемического надзора, включая профилактику, за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи. Проблема связана с тем, что формируются и распространяются госпитальные штаммы, устойчивые к антибиотикам и дезинфицирующим средствам. Речь идет о тех инфекциях, которые пациент, пришедший за медицинской помощью, получает в стационаре или при амбулаторном обращении.

"Проект движется, подготовлено достаточное количество новых методических документов, сейчас мы их оформляем, очень активно включилась медицинская общественность, эксперты, эксперты-ученые", — рассказала глава Роспотребнадзора.

"Тема очевидно актуальная, вызывает интерес, и я уверена, что осенью мы сможем сделать первые методические изменения в наших нормативных актах, по крайней мере в качестве рекомендаций сделаем обязательно", — заявила она.

Ранее Попова говорила, что в России внутрибольничные инфекции приводят к убыткам в размере около 500 миллиардов рублей в год, при этом эти инфекции не регистрируются должным образом.

Роспотребнадзор намерен совершенствовать санитарный надзор за такими инфекциями, а также установить ведущие причины и факторы их возникновения. Кроме того, будут разработаны и внедрены "критерии оценки эффективности проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий с позиций доказательной медицины".