Минобразования Кубани перепроверит результаты выпускников-медалистов

КРАСНОДАР, 21 июл — РИА Новости. Минобразования Кубани проверит правомерность награждения выпускников-медалистов, сообщил РИА Новости первый замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин Федоренко.

Ранее начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко сообщил, что каждый пятый выпускник в некоторых регионах России получает медаль, и такая статистика вызывает вопросы. Так, по данным Рособрнадзора, в Карачаево-Черкессии медали получают 20% выпускников школ, в Адыгее — 17,7%, в Кабардино-Балкарии — 17,3%, в Мордовии и Ставропольском крае — по 16%, в Краснодарском крае — 15,6%, в Ростовской области — 14,7%. Между тем в среднем по России медали получают не более 10% выпускников, в Москве — 8,9%, в Петербурге — 7,1%.

"Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также всеми муниципальными органами управления образованием в настоящий момент осуществляется перепроверка правомерности награждения выпускников медалями "За особые успехи в учении", – отметил Федоренко.

По данным ведомства, медали "За особые успехи в учении" в Краснодарском крае в 2014 году получили 11,3% выпускников; в 2015 году – 13,7%; в 2016 году – 15,5%. Уточняется, что официальная статистика-2017 будет опубликована не ранее октября текущего года.