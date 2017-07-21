Минобразования Кубани перепроверит результаты выпускников-медалистов

КРАСНОДАР, 21 июл — РИА Новости. Минобразования Кубани проверит правомерность награждения выпускников-медалистов, сообщил РИА Новости первый замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин Федоренко.
"Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также всеми муниципальными органами управления образованием в настоящий момент осуществляется перепроверка правомерности награждения выпускников медалями "За особые успехи в учении", – отметил Федоренко.
По данным ведомства, медали "За особые успехи в учении" в Краснодарском крае в 2014 году получили 11,3% выпускников; в 2015 году – 13,7%; в 2016 году – 15,5%. Уточняется, что официальная статистика-2017 будет опубликована не ранее октября текущего года.