Институт телевидения и радиовещания "Останкино" лишили аккредитации

День открытых дверей в Московском институте Телевидения и Радиовещания Останкино. Архивное фото

День открытых дверей в Московском институте Телевидения и Радиовещания Останкино. Архивное фото

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Рособрнадзор полностью лишил государственной аккредитации Московский Институт телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО), сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

МИТРО — высшее учебное заведение по подготовке специалистов в области телевидения, радио, кино, рекламного бизнеса. Вуз готовит специалистов для работы во всех сферах современного телерадиопроизводства. Ранее Рособрнадзор сообщал о приостановке аккредитации вуза.

"Рособрнадзором, в том числе с участием аккредитационной комиссии, полностью лишены государственной аккредитации НОЧУ ВО "Московский Институт Телевидения и Радиовещания "Останкино" и ЧОУ ВО "Первый московский юридический институт"", — говорится в сообщении.

Также прекращено действие лицензии АНОО ВО "Алтайская академия экономики и права".

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.