Изменения в ЕГЭ не нуждаются в дополнительном финансировании

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Необходимости в дополнительном финансировании из-за внесения изменений в процедуру проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не планируется, будет продолжена работа по оснащению экзаменационных пунктов необходимой техникой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее в пятницу " Известия " сообщили, что Рособрнадзор и Общественная палата РФ начали сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ. Рособрнадзор закончит их прием 11 августа, чтобы объявить о возможных корректировках до 1 сентября.

Как отметили в надзорном ведомстве, внесения серьёзных изменений в процедуре проведения экзаменов в 2018 году не планируется. Из организационно-технологических элементов, в 2018 году планируется обеспечить печать экзаменационных материалов практически во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ). В 2017 году печать осуществлялась в более чем половине ППЭ.

"Так как никаких серьезных изменений не предвидится, то потребности в дополнительном финансировании тоже нет. Что касается обеспечения печати экзаменационных материалов, то в 2015 и 2016 годах субъектам РФ выделялись субсидии на оснащения ППЭ необходимым оборудованием (компьютер, принтер). В 2018 году эта работа будет продолжена", — говорится в сообщении.