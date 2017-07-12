ВШЭ вошла в рейтинг лучших "молодых" вузов мира по версии QS

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) вошла в рейтинг лучших вузов мира, основанных после 1967 года, по версии компании Quacquarelli Symonds (QS).

ВШЭ стала единственным российским высшим учебным заведением в списке и заняла 48 строчку из 50. Возглавил рейтинг Наньянский технологический университет (NTU) в Сингапуре, за ним следует Гонконгский университет науки и технологии (HKUST), замыкает тройку лидеров Корейский институт передовых технологий (KAIST). В пятерку лучших также вошли Городской университет Гонконга и Пхоханский университет науки и технологии (POSTECH).

"ВШЭ — один из самых амбициозных российских университетов и, конечно, улучшение его позиции в рейтинге мировых университетов QS, а также в других списках доказывает, что он на верном пути", — сказала региональный директор компании в Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева.

Международный рейтинг QS составляется исходя из шести критериев: авторитетность в области научных исследований, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

Опубликованный в июне текущего года рейтинг стал самым большим за свою историю и включал почти тысячу университетов. Всего в нем представлены 84 страны, причем университеты в 31 из них вошли в топ-200.