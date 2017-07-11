Рособрнадзор усомнился в объективности школьных медалей в ряде регионов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Каждый пятый выпускник в некоторых регионах России получает медаль, такая статистика вызывает вопросы, заявил во вторник начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко на заседании общественного совета партийного проекта "Единой России" "Модернизация образования".

"Вот данные по стране, это официальная статистика, которую каждый региональный министр образования отправляет в Минобрнауки — возникает вопрос, когда каждый пятый выпускник субъекта федерации получает медаль", — сообщил Семченко во вторник, напомнив в этой связи историю "с так называемой медалисткой из Адыгеи".

В июне на торжественном вечере в Тахтамукайском районе Адыгеи одна из медалисток заявила, что ее одноклассница — дочь руководительницы районного управления образования — незаслуженно получила медаль. Делом занялись региональное минобрнауки и следователи. Чиновница, дочь которой обвинили в получении незаслуженной медали, была уволена, поскольку в качестве организатора ЕГЭ находилась на пункте проведения экзамена, где сдавала испытания ее дочь. Выпускница написала заявление о добровольном возврате медали. Проверка минобрнауки показала, что оценки заслужены.

По данным Рособрнадзора, представленным журналистам в ходе заседания во вторник, в Карачаево-Черкессии медали получают 20% выпускников школ, в Адыгее — 17,7%, Кабардино-Балкарии — 17,3%, в Мордовии и Ставропольском крае — по 16%, в Краснодарском крае — 15,6%, в Ростовской области — 14,7%.

Между тем, в среднем по России медали получают не более 10% выпускников, в Москве 8,9%, в Петербурге 7,1%, сказал он.