В Тамбовской области впервые пройдет фестиваль молодых семей

ТАМБОВ, 11 июл — РИА Новости. Фестиваль молодых семей "Семейный пикник" впервые пройдет 21 июля в Тамбовской области; его участники будут состязаться в ловкости, гостеприимстве и творческом мастерстве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Фестиваль пройдет в селе Вязовое Жердевского района Тамбовской области. Там будут работать несколько площадок: спортивная с развлекательными играми, площадка гостеприимства, где участники будут готовить угощения в условиях полевой кухни, и площадка талантов, где семьи продемонстрируют номера художественной самодеятельности. Победители и призеры в каждом конкурсе получат дипломы и ценные призы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, фестиваль "Семейный пикник" проводится с целью сохранения и укрепления семейных ценностей и традиций среди молодого поколения, а также повышения престижа семьи и приобщения как можно большего количества тамбовчан к здоровому образу жизни. К участию в нем приглашаются молодые семьи, проживающие на территории Тамбовской области. Возраст родителей — до 35 лет, но при наличии детей до 15 лет эта планка может быть и выше.

В пресс-службе добавили, что в результате мер поддержки института семьи, материнства и детства, реализуемых областными властями, в регионе в последние годы растет количество молодых семей. Так, по данным отдела ЗАГС, в текущем году в Тамбовской области уже заключено 2373 брака — больше, чем за аналогичный период 2016 года.

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