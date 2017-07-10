Более 33 миллиардов рублей направлено на химиотерапию в 2016 году

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На химиотерапию в РФ в 2016 году было потрачено более 33 миллиардов рублей, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"В 2016 году, по данным, представленным субъектами РФ, в условиях круглосуточного стационара оказано 627 тысяч случаев химиотерапии 194 тысячам пациентам. Общая сумма денег, которая пошла на химиотерапию — более 33 миллиардов рублей", — сказала Скворцова. Она напомнила, что с 2014 года химиотерапия включена в базовую программу ОМС.

По словам Скворцовой, средняя стоимость случая химиотерапии на одного пациента в условиях круглосуточного стационара превысила в 2016 году 55 тысяч рублей, а в условиях дневного стационара — 36,3 тысячи рублей.

"За пять месяцев 2017 года эти значения выросли, в условиях круглосуточного стационара стоимость увеличилась более чем на 12% — это уже почти 62 тысячи рублей, в условиях дневного стационара более чем на 20% — до 43,6 тысячи рублей", — добавила министр.