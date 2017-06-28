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Общество

Вузы из пяти стран постсоветского пространства вошли в рейтинг ARWU

14:5228.06.2017
(обновлено: 14:56 28.06.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСтудентки. Архивное фотоСтудентки. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вузы Эстонии, Литвы, Украины, Грузии и Белоруссии вошли в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) за 2017 год, русскоязычную версию которого подготовил проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

Здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сразу 12 российских вузов вошли в Шанхайский рейтинг университетов ARWU
Ранее сообщалось, что 12 российских вузов вошли в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of academic Subjects (ARWU), среди которых лучших результатов добился МГУ им. Ломоносова.

Согласно результатам рейтинга, лучших результатов среди университетов стран бывшего СССР добились вузы Эстонии и Литвы. Тартуский университет (Эстония) вошел в сотню лучших вузов по фармакологии, попав в группу мест 76 —100, кроме того сам вуз и Институт экологии и естественных наук Тартуского университета попали в рейтинг по экологии (101-150). Также Тартуский университет вошел в рейтинги по материаловедению и технологии материалов (301-400), наукам об окружающей среде и технологиям окружающей среды (401-500), биологическим наукам (101-150), а также по биологии человека (301-400), клинической медицине (301-400) и здравоохранению (401-500). По сельскохозяйственным наукам Тартуский университет попал в группу 151-200, а Институт экологии и естественных наук Тартуского университета — в группу 201-300.

Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям за 2017 год
© Инфографика
Шанхайский рейтинг университетов мира по направлениям подготовки - 2017
Кроме того, Эстонский университет естественных наук вошел в предметный рейтинг по экологии (201-300), сельскохозяйственным наукам (201-300).

Вильнюсский университет попал в три предметных рейтинга по математике (в группе 201-300), физике (301-400) и биологическим наукам (401-500). Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса в предметном рейтинге "Гражданское строительство" расположился в группе мест 151-200 и по экономике — в группе 201-300.

По результатам рейтинга, Белорусский государственный университет и Государственный университет имени Ильи Чавчавадзе (Грузия) попали в группу 401-500 по физике, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко оказался в группе 401-500 по математике.

Как ранее пояснили в пресс-службе проекта "5-100", последний предметный рейтинг ARWU был опубликован в 2015 году. Ранжирование осуществлялось по пяти предметным областям: математика, физика, химия, информатика и экономика/бизнес. В 2016 году был опубликован специализированный рейтинг по инженерным наукам. Университеты были ранжированы по семи предметным областям. Основными изменениями методологии рейтинга 2017 года стали расширение спектра предметных рейтингов с 5 до 52, увеличение учета библиометрических показателей университетов с двух до пяти лет, а также ряд изменений в индикаторах рейтинга. Всего при составлении нового рейтинга были оценены около 4 тысяч университетов.

"Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards.

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