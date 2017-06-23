В школьной программе в ближайшие три года может появиться новый предмет

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Психология в школьной программе может быть внедрена до 2020 года, заявил генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации Зураб Кекелидзе.

"Я думаю, что (стандарт будет внедрен) через два года", — сказал Кекелидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", приуроченной к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом.

Он также рассказал, что институт им. Сербского разрабатывает учебник по психологии для школьников. Курс может быть включен в программу в рамках ОБЖ. По словам Кекелидзе, учебники с третьего по восьмой классы уже написаны.

"Осталось еще три года, которые мы должны написать. К концу года мы их допишем", — сказал эксперт.

По его словам, этот предмет поможет профилактике раннего употребления наркотиков и алкоголя, а также случаи суицидов среди подростков. Также эксперты разрабатывают учебник по психологии для педагогов и планируют сделать психологическое пособие для родителей. По словам Кекелидзе, в последние годы в отношении официальной статистики по числу наркозависимых произошла "стабилизация ситуации".

"Мы судим по количеству людей, которые состоят на учете. Это в районе 640 тысяч человек", — сказал эксперт.

Он отметил, что при этом число реальное наркоманов в России значительно превышает статистические данные. Кекелидзе напомнил, что продолжает расти число подростков среди потребителей наркотиков: так, по данным Совета безопасности РФ рост потребителей наркотиков из числа несовершеннолетних за последние пять лет составил 60%.