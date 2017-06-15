Васильева рассказала о развитии единого образовательного пространства

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минобрнауки последовательно развивает единое образовательное пространство в РФ, определяя эту задачу для ведомства как важнейшую, заявила министр образования и науки Ольга Васильева.
"Министерство последовательно развивает единое образовательное пространство на всей территории страны, определяя эту работу одной из важнейших задач системы образования", — приводятся в сообщении пресс-службы ведомства слова Васильевой.
По мнению министра, важнейшими этапами этой работы на данный момент являются наполнение содержанием образовательных стандартов и разработка соответствующих образовательных программ.
"Особое внимание, безусловно, будет уделено учебникам", — отмечается в сообщении Минобрнауки.
Ранее Васильева неоднократно заявляла, что России необходимо единое образовательное и единое воспитательное пространство, а также сообщала, что ведомство ведет соответствующую работу.