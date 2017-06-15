Васильева рассказала о развитии единого образовательного пространства

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минобрнауки последовательно развивает единое образовательное пространство в РФ, определяя эту задачу для ведомства как важнейшую, заявила министр образования и науки Ольга Васильева.

В четверг во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что образовательное пространство в России крепче, чем в ряде ведущих мировых стран, однако проблемы, над которыми еще надо работать, существуют. Он пояснил, что в настоящее время есть случаи, когда ребенок даже при переходе в другую школу, не переезжая в другой регион, оказывается в ситуации, когда меняются и требования, и учебники.

"Министерство последовательно развивает единое образовательное пространство на всей территории страны, определяя эту работу одной из важнейших задач системы образования", — приводятся в сообщении пресс-службы ведомства слова Васильевой.

По мнению министра, важнейшими этапами этой работы на данный момент являются наполнение содержанием образовательных стандартов и разработка соответствующих образовательных программ.

В ходе прямой линии вопрос президенту также задал директор школы села Краснополка Ульяновской области. Он рассказал, что некоторые учебники не вырабатывают свой ресурс за пять лет, и поинтересовался, нельзя ли продлевать срок их эксплуатации. Путин ответил, что продлевать срок эксплуатации свыше пяти лет для некоторых учебников не имеет смысла, поскольку данные в них уже устарели.

"Особое внимание, безусловно, будет уделено учебникам", — отмечается в сообщении Минобрнауки.

Ранее Васильева неоднократно заявляла, что России необходимо единое образовательное и единое воспитательное пространство, а также сообщала, что ведомство ведет соответствующую работу.