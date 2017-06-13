Каждый девятый российский выпускник выбрал ЕГЭ по иностранным языкам

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Каждый девятый выпускник российских школ выбрал ЕГЭ по иностранному языку, сообщил журналистам замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Сейчас 11% (выпускников) сдает экзамен", — сказал Музаев, отвечая на вопрос, сколько выпускников выбирают для сдачи иностранный язык.

Он напомнил, что к 2022 году ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным, а в 2020 году английский язык будут сдавать все выпускники девятых классов в форме ОГЭ (основного государственного экзамена). В 2016 году ведомство провело национальное исследование качества образования в области иностранных языков.

"Взяли несколько параллелей, в том числе те параллели, которые к 2020 году придут к сдаче. Эти результаты мы получили, обработали, есть моменты, над которыми надо работать", — отметил Музаев.

По его словам, уже было проведено совещание с экспертами под председательством министра образования и науки Ольги Васильевой и намечен план действия по подготовке к сдаче экзамена в 2020 году.

Ранее Рособрнадзор сообщал, что сдавать письменный экзамен по английскому языку во вторник будут около 76 тысяч человек, немецкий язык в основной период намерены сдавать 1,8 тысячи участников, французский язык – более 1 тысячи участников, испанский язык – 179 участников. Устный экзамен по иностранным языкам участникам основного периода ЕГЭ-2017 предстоит сдавать 15 и 16 июня.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.