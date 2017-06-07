Садовничий выступил за увеличение числа обязательных ЕГЭ

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Список предметов, по которым школьники должны сдавать обязательной ЕГЭ, необходимо постепенно расширять, заявил РИА Новости ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила в интервью РИА Новости, что включение в систему образования РФ обязательного ЕГЭ по литературе было бы "идеалом". Она также объявила, что ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года.

"Она (Васильева – ред.) правильно занимает позицию на то, чтобы расширить диапазон тех предметов, той отчётности, которая необходима для настоящего образования… Моя точка зрения, что этот список надо расширять", — сказал Садовничий РИА Новости, отвечая на вопрос о том, как он оценивает тенденцию к увеличению списка предметов, по которым школьники должны сдавать обязательный ЕГЭ.

Садовничий подчеркнул, что, например, он после школы сдавал 11 экзаменов и "ничего страшного не происходило".

"Я не говорю, что сейчас надо так делать, потому что мы сейчас напугаем мам, но постепенно вот этот список того или иного контроля надо расширять", — добавил он.

Член комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты (ОП) РФ Роман Дощинский ранее, комментируя РИА Новости инициативу Васильевой, предложил ввести обязательный ЕГЭ по всем школьным предметам, чтобы прекратить "нагнетание" обстановки в обществе предложениями ввести обязательные экзамены по тому или иному предмету.