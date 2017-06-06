Кузнецова призвала найти золотую середину в вопросе обязательных ЕГЭ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В вопросе обязательного ЕГЭ по разным предметам нужно найти золотую середину, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Член комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты (ОП) РФ Роман Дощинский, комментируя РИА Новости инициативу Васильевой, предложил ввести обязательный ЕГЭ по всем школьным предметам, чтобы прекратить "нагнетание" обстановки в обществе предложениями ввести обязательные экзамены по тому или иному предмету.
Омбудсмен подчеркнула, что экзамен — это важный этап в жизни школьников, "но экзаменом нельзя подменять мотивацию, настоящую мотивацию и любовь к предмету".
"Я считаю, что в жизни любого ребенка должно быть место как, безусловно, ответственности за учебу… и место этому внутреннему запросу, полету, этому поиску, который обязательно должен быть", — заключила Кузнецова.