Кузнецова призвала найти золотую середину в вопросе обязательных ЕГЭ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В вопросе обязательного ЕГЭ по разным предметам нужно найти золотую середину, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила в интервью РИА Новости, что включение в систему образования РФ обязательного ЕГЭ по литературе было бы "идеалом". Ранее она также объявила, что ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года.

Член комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты (ОП) РФ Роман Дощинский, комментируя РИА Новости инициативу Васильевой, предложил ввести обязательный ЕГЭ по всем школьным предметам, чтобы прекратить "нагнетание" обстановки в обществе предложениями ввести обязательные экзамены по тому или иному предмету.

"Мы должны понимать цель, ради чего мы хотим сделать. ЕГЭ ради ЕГЭ — это одна задача. ЕГЭ как инструмент измерения знаний — это может быть следующий аспект. ЕГЭ как мотивация для того, чтобы заставить детей учить — это следующий момент. Но здесь, мне кажется, очень важно найти золотую середину во всех этих аспектах", — сказала Кузнецова РИА Новости, комментируя инициативы Васильевой и члена ОП РФ.

Омбудсмен подчеркнула, что экзамен — это важный этап в жизни школьников, "но экзаменом нельзя подменять мотивацию, настоящую мотивацию и любовь к предмету".

"Я считаю, что в жизни любого ребенка должно быть место как, безусловно, ответственности за учебу… и место этому внутреннему запросу, полету, этому поиску, который обязательно должен быть", — заключила Кузнецова.