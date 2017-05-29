Путин подписал указ об объявлении в России Десятилетия детства

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетие детства, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 года, постановляю: объявить 2018-2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства", — говорится в документе.

Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.