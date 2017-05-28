Греф рассказал о результатах благотворительного марафона "Бегущие сердца"

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Сбербанк и фонд "Обнаженные сердца" собрали порядка 50 миллионов рублей на первом благотворительном Зелёном марафоне "Бегущие сердца", банк будет расширять деятельность с фондом в этом направлении, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Что касается первых результатов, то сбор средств ещё не закрыт. На сегодняшний день собрано порядка 50 миллионов рублей, это значимая сумма", — сказал Греф журналистам.
В Москве Сбербанк совместно с фондом "Обнажённые сердца" провёл в воскресенье первый благотворительный Зелёный марафон "Бегущие сердца", в котором могли принять участие люди с ограниченными возможностями.
Забег прошёл на Воробьевых горах, его участники выбирали одну из трёх дистанций: 4,2, 10 и 21,1 километра. В марафоне участвовали в частности основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, топ-менеджмент Сбербанка, британская супермодель Наоми Кэмпбелл и многие другие знаменитости.
"Конечно, площадка МГУ — фантастическая, но имеет большие ограничения — только 10 тысяч человек, но реально где-то порядка 12 тысяч человек, но это предел, здесь очень плотно. К сожалению, мы видели, что здесь даже перепродавались номерки — когда есть дефицитный ресурс, сразу же начинается спекуляция", — посетовал глава Сбербанка.
"В следующем году мы посмотрим, что можно будет сделать, чтобы расширить количество участников", — добавил Греф.
Бег со смыслом
Зелёный марафон Сбербанка проводится ежегодно по всей стране, в этом году он проходит в 54 городах страны против 46 городов в прошлом году. Впервые в этом году он стал благотворительным в Москве, и банк очень доволен сотрудничеством с фондом "Обнаженные сердца", заявил Греф.
"В зависимости от результатов мы будем расширять нашу совместную деятельность. Девочки (фонда "Обнаженные сердца" — ред.) — большое молодцы, раньше мы просто садили деревья (в МГУ на марафоне — ред.), а теперь у нас ещё есть возможность помогать людям с ограниченными возможностями. Для нас это большая честь, это действительно привнесло смысл", — подчеркнул глава Сбербанка.
"Бежим со смыслом (девиз благотворительного забега — ряд.) — это не слова, а мотивация для людей", — заметил он.
Сбербанк увеличил в 2016 году расходы на благотворительность примерно на 50%, сообщил Греф. "Что касается нашей благотворительной деятельности, она в прошлом году достаточно сильно выросла, примерно думаю процентов на 50. Мы стараемся коррелировать с объёмами нашей прибыли. Если прибыль растёт, мы стараемся соответственно значительно больше оказывать помощи и поддержки"- сказал он.
Сбербанк сейчас запустил в тестовом режиме благотворительную платформу "Вместе", летом начнется ее полная эксплуатация, сообщил также Греф.
Фонд "Обнаженные сердца" основан в 2004 году моделью Натальей Водяновой. Миссия фонда – помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития. "Мы хотим сделать так, чтобы ни один ребенок не попадал в детский дом или интернат при живых родителях. Чтобы ни общество, ни система здравоохранения не подталкивали родителей к отказу от детей с нарушениями развития. Чтобы семьям, принявшим непростое решение оставить особого ребенка в семье, был доступен целый комплекс бесплатных услуг и поддержка специалистов, знакомых с современными мировыми исследованиями и технологиями", — отмечается в разделе "Миссия" на сайте фонда.
Одна из самых востребованных русских моделей Наталья Водянова в 2004 году основала собственный фонд "Обнаженные сердца" для строительства детских площадок в России и за рубежом. В общей сложности фонд построил более 100 игровых площадок и парков в 68 городах России, а также первую уникальную игровую площадку для детей с отклонениями в умственном развитии. С 2011 года фонд занимается программой "Каждый ребенок достоин семьи", направленной на преломление существующей в России традиции отказа от детей с особенностями развития. В рамках этой программы были построены "Центр поддержки семьи" в Нижнем Новгороде, а также "Лекотека" в Тульской области.
Чулпан Хаматова известна своей общественной деятельностью, заключающейся в привлечении внимания общества к проблемам детей с онкологическими заболеваниями. Вместе с актрисой Диной Корзун в 2005 году организовала на сцене "Современника" благотворительный концерт "Подари мне жизнь", чтобы помочь детям с гематологическими заболеваниями. В 2006 году Чулпан и Дина стали соучредителями благотворительного фонда "Подари жизнь", помогающего детям, страдающим от онкологических и онкогематологических заболеваний.
Актер Константин Хабенский основал благотворительный фонд для детей, больных раком. На церемонию своего награждения званием "Народный артист России" он пришел в Кремль с самодельным значком "Дети вне политики". По словам актера, тем самым он хотел привлечь внимание к проблемам детей-сирот в связи с "законом Димы Яковлева", ответом российского правительства на "закон Магнитского". С 2010 года Хабенский начал открывать студии творческого развития по всей России.
Гоша Куценко в рамках созданного им благотворительного фонда "Шаг вместе" приступил к строительству сети реабилитационных центров шаговой доступности для детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП). Первый такой центр открылся год назад на Сиреневом бульваре в Москве.
Актриса Ингеборга Дапкунайте - сопредседатель попечительского совета Фонда "Вера". В 2012 году Ингеборга Дапкунайте и Чалпан Хаматова открыли магазин "БлагоБутик", чтобы помочь больным детям. Благотворительный магазин принимает и продает одежду известных брендов, которая по каким-либо причинам не использовалась. Все вырученные средства актрисы направляют в фонды "Подари жизнь" и "Вера".
Екатерина Чистякова, заместитель директора фонда "Подари жизнь", кандидат биологических наук, до 2003 года была научным сотрудником Института биологии развития РАН. Потом в качестве специалиста по связям с общественностью работала в медицинской лабораторной компании "Аналитика". С осени 2005 года – корреспондент радиопрограммы "Адреса милосердия" (Студия "Диалог"). С 2003 года Екатерина координирует организацию "Доноры - детям" и руководит всеми программами благотворительного фонда "Подари жизнь".
Актеры Ксения Алферова и Егор Бероев - учредители благотворительного фонда "Я есть". Организация помогает детям с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна и другими особенностями развития.
Дочь Веры Миллионщиковой, главного врача и создателя Первого московского хосписа Нюта Федермессер В 2006 году основала благотворительный фонд помощи хосписам «Вера». На сегодня это единственная в России некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой хосписов и их пациентов. Основные направления деятельности фонда: развитие паллиативной помощи и хосписного движения; помощь Первому московскому хоспису им. В.В.Миллионщиковой; взаимодействие с региональными хосписами; развитие волонтерского движения и популяризация гуманистических принципов хосписного движения в России.
Сергей Белоголовцев и его семья запустили в России благотворительный проект "Лыжи мечты" для детей с ДЦП. Это программа адаптации людей с ограниченными возможностями с помощью занятий горными лыжами, которая основана на зарубежном опыте. Проект предусматривает обучение российских горнолыжных инструкторов методикам работы с инвалидами и организацию индивидуальных занятий для людей с ограниченными возможностями.
Елизавета Глинка, которую все знают широко как Доктора Лизу, в 2007 году в Москве основала благотворительный фонд "Справедливая помощь". Фонд оказывает материальную поддержку и предоставляет врачебную помощь умирающим онкологическим больным, малообеспеченным больным неонкологического профиля, бездомным. Елизавета Глинка регулярно почещает юго-восток Украины с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и медицинских инструментов, для эвакуации в российские клиники больных детей.