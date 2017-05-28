Греф рассказал о результатах благотворительного марафона "Бегущие сердца"

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Сбербанк и фонд "Обнаженные сердца" собрали порядка 50 миллионов рублей на первом благотворительном Зелёном марафоне "Бегущие сердца", банк будет расширять деятельность с фондом в этом направлении, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Что касается первых результатов, то сбор средств ещё не закрыт. На сегодняшний день собрано порядка 50 миллионов рублей, это значимая сумма", — сказал Греф журналистам.

В Москве Сбербанк совместно с фондом "Обнажённые сердца" провёл в воскресенье первый благотворительный Зелёный марафон "Бегущие сердца", в котором могли принять участие люди с ограниченными возможностями.

Забег прошёл на Воробьевых горах, его участники выбирали одну из трёх дистанций: 4,2, 10 и 21,1 километра. В марафоне участвовали в частности основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, топ-менеджмент Сбербанка, британская супермодель Наоми Кэмпбелл и многие другие знаменитости.

"Конечно, площадка МГУ — фантастическая, но имеет большие ограничения — только 10 тысяч человек, но реально где-то порядка 12 тысяч человек, но это предел, здесь очень плотно. К сожалению, мы видели, что здесь даже перепродавались номерки — когда есть дефицитный ресурс, сразу же начинается спекуляция", — посетовал глава Сбербанка.

"В следующем году мы посмотрим, что можно будет сделать, чтобы расширить количество участников", — добавил Греф.

Бег со смыслом

Зелёный марафон Сбербанка проводится ежегодно по всей стране, в этом году он проходит в 54 городах страны против 46 городов в прошлом году. Впервые в этом году он стал благотворительным в Москве, и банк очень доволен сотрудничеством с фондом "Обнаженные сердца", заявил Греф.

"В зависимости от результатов мы будем расширять нашу совместную деятельность. Девочки (фонда "Обнаженные сердца" — ред.) — большое молодцы, раньше мы просто садили деревья (в МГУ на марафоне — ред.), а теперь у нас ещё есть возможность помогать людям с ограниченными возможностями. Для нас это большая честь, это действительно привнесло смысл", — подчеркнул глава Сбербанка.

"Бежим со смыслом (девиз благотворительного забега — ряд.) — это не слова, а мотивация для людей", — заметил он.

Сбербанк увеличил в 2016 году расходы на благотворительность примерно на 50%, сообщил Греф. "Что касается нашей благотворительной деятельности, она в прошлом году достаточно сильно выросла, примерно думаю процентов на 50. Мы стараемся коррелировать с объёмами нашей прибыли. Если прибыль растёт, мы стараемся соответственно значительно больше оказывать помощи и поддержки"- сказал он.

Сбербанк сейчас запустил в тестовом режиме благотворительную платформу "Вместе", летом начнется ее полная эксплуатация, сообщил также Греф.

Фонд "Обнаженные сердца" основан в 2004 году моделью Натальей Водяновой. Миссия фонда – помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития. "Мы хотим сделать так, чтобы ни один ребенок не попадал в детский дом или интернат при живых родителях. Чтобы ни общество, ни система здравоохранения не подталкивали родителей к отказу от детей с нарушениями развития. Чтобы семьям, принявшим непростое решение оставить особого ребенка в семье, был доступен целый комплекс бесплатных услуг и поддержка специалистов, знакомых с современными мировыми исследованиями и технологиями", — отмечается в разделе "Миссия" на сайте фонда.