За легализацию бэби-боксов в России выступили 17 из 46 регионов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Семнадцать из 46 регионов, в которых были проведены дискуссии по вопросу использования бэби-боксов, высказались за их легализацию, сообщил сопредседатель центрального координационного совета сторонников "Единой России", депутат Госдумы Сергей Боярский.

В четверг тема бэби-боксов обсуждается на заседании федерального Клуба сторонников ЕР.

"Мы провели дискуссионные площадки в 46 регионах… Надо сказать, что мнения достаточно полярные по этой тематике: 17 регионов высказываются однозначно "за" или в целом "за" легализацию метода использования этих "окон жизни". Остальные регионы скорее считают это нецелесообразным или высказываются против", — сообщил Боярский в ходе дискуссии.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно принимать решение по установке в своих городах бэби-боксов. Авторы поясняют, что в настоящий момент в некоторых городах есть бэби-боксы, но в законодательстве отсутствует правовое регулирование порядка их использования, не установлены требования к их безопасности и порядок их эксплуатации. В середине апреля комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента поддержать этот законопроект в первом чтении.