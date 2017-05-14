МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о телемедицине, который, в частности, предусматривает возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, а также выписку электронных рецептов.
Проект закона предусматривает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определяется ее оператор, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи информации, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
С применением телемедицинских технологий
Проект закона вводит возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.
В целях идентификации участников планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации, а информационный обмен — осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, говорится в пояснительной записке.
"Использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом как врача, так и пациента и не ограничивает пациентов в их праве на получение медицинской помощи очно", — отмечают в правительстве.
Электронные рецепты
Законопроектом предусматривается возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.
При этом право выбора пациента формы рецепта не ограничивается. По требованию пациента ему по-прежнему может выдаваться бумажный оригинал рецепта с подписью врача, который он получает непосредственно в кабинете врача, а также справку о наличии выписанного лекарственного препарата в прикрепленной аптечной организации, говорится в пояснительной записке.
"Рецепты, создаваемые в форме электронного документа, будут направляться непосредственно в аптечные организации", — отмечается в документе.
Порядок назначения лекарственных препараторов, а также формы рецептурных бланков в электронном виде утверждаются Минздравом России аналогично порядку назначения лекарственных препаратов и формам рецептурных бланков на бумажном носителе.
Вступление в силу данной нормы законопроекта планируется с 1 января 2019 года.
"Принятие законопроекта позволит повысить качество медицинских услуг и доступность медицинской помощи, в том числе путем решения наиболее острых проблем доступа к медицинским услугам и инфраструктуре системы здравоохранения в целом", — говорится в пояснительной записке.