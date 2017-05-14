МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о телемедицине, который, в частности, предусматривает возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, а также выписку электронных рецептов.

"Законопроект направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан", — говорится в пояснительной записке.

Проект закона предусматривает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определяется ее оператор, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи информации, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

С применением телемедицинских технологий

Проект закона вводит возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

Порядок организации и проведения консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий, а также правила идентификации участников дистанционного взаимодействия утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В целях идентификации участников планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации, а информационный обмен — осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, говорится в пояснительной записке.

"Использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом как врача, так и пациента и не ограничивает пациентов в их праве на получение медицинской помощи очно", — отмечают в правительстве.

Электронные рецепты

Законопроектом предусматривается возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.

В правительстве считают, что это позволит существенно оптимизировать процедуру оформления указанных документов и упростить процедуру получения необходимых лекарственных препаратов.

При этом право выбора пациента формы рецепта не ограничивается. По требованию пациента ему по-прежнему может выдаваться бумажный оригинал рецепта с подписью врача, который он получает непосредственно в кабинете врача, а также справку о наличии выписанного лекарственного препарата в прикрепленной аптечной организации, говорится в пояснительной записке.

"Рецепты, создаваемые в форме электронного документа, будут направляться непосредственно в аптечные организации", — отмечается в документе.

Порядок назначения лекарственных препараторов, а также формы рецептурных бланков в электронном виде утверждаются Минздравом России аналогично порядку назначения лекарственных препаратов и формам рецептурных бланков на бумажном носителе.

"Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью врача (фельдшера, акушера), позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов", — подчеркивают в кабмине.

Вступление в силу данной нормы законопроекта планируется с 1 января 2019 года.

"Принятие законопроекта позволит повысить качество медицинских услуг и доступность медицинской помощи, в том числе путем решения наиболее острых проблем доступа к медицинским услугам и инфраструктуре системы здравоохранения в целом", — говорится в пояснительной записке.