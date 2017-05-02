Медведев поручил усовершенствовать демографическую политику

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам до 1 июня представить предложения по совершенствованию демографической политики, в том числе стимулированию рождаемости, сообщается на сайте правительства.

"Минтруду России (М.А.Топилину), Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) представить в правительство Российской Федерации предложения по вопросу совершенствования государственной демографической политики, в том числе по дополнительным мерам, направленным на стимулирование рождаемости", — говорится в перечне поручений по итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2016 году.