Ученики из Москвы завоевали 46 дипломов в олимпиаде по искусству

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершилась Всероссийская олимпиада по искусству. Ученики из 26 столичных школ завоевали 46 дипломов — более двух третей всех врученных наград, сообщает сайт mos.ru.

Первое место среди учащихся 11-го класса занял воспитанник лицея Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Лев Левицкий. Среди девятиклассников абсолютной победительницей стала Маргарита Трушина из школы №777.

Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 общеобразовательным дисциплинам во всех регионах страны. Перед финалом участники участвуют в школьном, муниципальном, а также региональном этапах. Заключительные испытания проходят в 14 городах России с 20 марта по 30 апреля. Победители и призеры имеют право на поступление без экзаменов в любой вуз на специальность, соответствующую профилю олимпиады.