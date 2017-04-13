Голодец рассказала о работе над доступностью образования в регионах

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Систему образования в России пока нельзя назвать "равнодоступной", но есть и заметные успехи, заявила вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец на Московском международном салоне образования.

"Для нас сейчас важна тема доступности образования, доступности прежде всего географической, доступности социальной и доступности для детей с различными возможностями физическими, для тех, у кого есть ограничения в здоровье", — сказала она.

"Я не могу сказать, что у нас сегодня равнодоступная система, но то, что мы внедряем систему электронного образования, равные стандарты в отдаленных регионах и занимаемся развитием инфраструктуры в отдаленных регионах, обеспечивая для дальних регионов поддержку, позволяет детям, которые проживают вдали от городов-миллионников, получать качественное образование", — заявила вице-премьер.

Голодец напомнила, что если еще четыре года назад в рейтинге лучших практически не было сельских школ и было мало школ из удаленных регионов, то сегодня в топ-500 лучших школ России присутствуют учебные заведения из 76 регионов.

"Мы очень много внимания уделяем развитию дополнительного образования. Это тоже один из приоритетов нашей программы… Дополнительное образование, как показывает практика, очень часто становится импульсом в жизни каждого ребенка. Сегодня по всей стране появляются и развиваются современные центры технического, художественного творчества, где дети в свободное время могут развивать свои таланты и способности и просто заниматься любимым делом", — сказала она.