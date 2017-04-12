Скворцова: уровень смертности среди младенцев упал на 40% за пять лет

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Младенческая смертность в России за последние пять лет снизилась на 40%, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
При этом Скворцова отметила, что уровни младенческой и материнской смертности достигли исторического минимума.
В начале марта в Минздраве отчитались о том, что показатели младенческой смертности в России оказались ниже, чем в странах Европы. По данным ведомства, в Европе он составлял 6,64 на тысячу родившихся живыми, тогда как в России — 6,0 по итогам 2016 года. "При этом в 53 из 85 регионов этот показатель в январе 2017 года был ниже пяти", — говорилось в сообщении.