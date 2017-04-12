Скворцова: уровень смертности среди младенцев упал на 40% за пять лет

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Младенческая смертность в России за последние пять лет снизилась на 40%, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

За первые два месяца 2017 года этот показатель упал до пяти умерших младенцев на тысячу родившихся живыми, рассказала глава Минздрава в ходе итоговой коллегии ведомств. "В целом, детская смертность снизилась за пять лет более чем на 30%", — добавила она

При этом Скворцова отметила, что уровни младенческой и материнской смертности достигли исторического минимума.

21 марта на снижение уровня смертности при рождении детей указал в ходе заседания совета по стратегическому развитию президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что в России есть все возможности, чтобы к 2025 году продолжительность жизни выросла до 76 лет.

В начале марта в Минздраве отчитались о том, что показатели младенческой смертности в России оказались ниже, чем в странах Европы. По данным ведомства, в Европе он составлял 6,64 на тысячу родившихся живыми, тогда как в России — 6,0 по итогам 2016 года. "При этом в 53 из 85 регионов этот показатель в январе 2017 года был ниже пяти", — говорилось в сообщении.