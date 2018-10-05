Год волонтера
Собака лает, караван бежит: веселье, спорт и доброта в проекте #БегуЗаСобак
© Сергей Столяров
(обновлено: 11:07 05.10.2018)
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Собака лает, караван бежит: веселье, спорт и доброта в проекте #БегуЗаСобак

Известный ультрамарафонец, который пробежал вокруг МКАД и вдоль Москвы-реки, бизнесмен и собачник Алексей Лихарев рассказал корреспонденту спецпроекта "Год волонтера" о том, как заниматься спортом весело и с пользой вместе с его проектом "Бегу за собак".

 Как появилась идея благотворительного проекта?

Три года назад мы с бывшей женой ездили в шереметьевский приют, где содержатся собаки бойцовских пород. Тогда я задался вопросом, как помочь не только одному псу, просто забрав его к себе домой, а помочь всем собакам (на тот момент их было около 300). 

Я подумал сначала, что вся проблема благотворительности у нас в стране заключается в подаче — бесконечное нытье у людей не вызывает жалости, а со временем только злость. Многие люди просто не обращают внимания на эти призывы, и страшные истории только отталкивают. 

Я придумал флешмоб "Бегу за собак", который позитивен. Люди сами проявляют инициативу и хотят помогать, тратить на это свое время и деньги, потому что в этом проекте соединились все самые лучшие составляющие — веселье, спорт и доброе дело. 

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Зооволонтеры в наше время: кто бескорыстно борется за жизнь животных

Флешмоб начался в мае 2016 года. Я поставил себе задачу пробежать до 2017 года 2017 километров и в ходе своих забегов информационно поддерживать шереметьевский приют. Как пари назначил себе сумму — 50 тысяч рублей отдаю приюту, если пробегаю, если нет — 100 тысяч. Запустил этот флешмоб в Instagram, начал просто бегать и снимать смешные видео.

Я точно знал и верил, что проект людям понравится, и он "зашел". Почти сразу же появился флешмоб "Бегу за детей", который организовала моя знакомая с целью поддержать детские дома. К проектам присоединились люди не только из России, но и из Украины, Казахстана, а также Канады и стран Европы.

— В каких странах ты бегал и чем занимаешься помимо бега?

В основном в Европе и Азии. Бежал в Украине, Дубае, Казахстане, Израиле. В планах поучаствовать в Нью-Йоркском марафоне, сейчас как раз работаю над этим. В этом году я поставил себе каждый месяц бежать марафон в новой стране, и в каждой из них я рассказываю людям о проекте, о том, что вот в России люди любят бегать и помогать. Также я сейчас занимаюсь борьбой и плаванием, раньше серьезно занимался смешанными единоборствами.

Марафоны для меня — это, скорее, больше вызов. Бег я не очень люблю, это скучный вид спорта. Я стараюсь делать это весело. 

 

В 2015 году я пробежал вокруг МКАД 108 километров, это был мой первый ультрамарафон. В этом году я тоже страдал безумием — на Самуе оббежал остров по круговой дороге длиной 50 километров. Как-то пробежал вдоль Москвы-реки от МКАДа до МКАДа. Для меня это больше развлечение, готовиться полгода к какому-то марафону я не стану, не вижу в этом спортивной составляющей. Так я привлекаю внимание, аккумулирую вокруг себя людей и направляю их задор в хорошее русло. 


— Почему для продвижения проекта ты выбрал социальные сети?

Мне нравится Instagram (сейчас у Алексея более 66 тысяч подписчиков — Прим. ред.), потому что он привлекает активную аудиторию, то есть живых людей, с которыми легко взаимодействовать.

Большой плюс нашего времени, что любой достойный и нескучный человек может стать популярным и продвинуть свой проект.

Первый ролик на Youtube я залил года полтора назад, когда пробежал марафон в Греции (была такая идея преодолеть реальную историческую дистанцию, которую бежал древнегреческий воин Фидиппид от Марафоноса до Афин), и людям ролик понравился. На моем канале около 7 тысяч человек, это мало, поэтому в основном я работаю в Instagram. Несколько раз через эту площадку я привлекал производителей кормов, собирал передачки в приют и реализовывал благотворительную продукцию. 

— Ты помогаешь другим благотворительным проектам?

Да, и я всегда рад сотрудничать с теми, кто хочет делать добрые дела и делать это классно, помогать интересным проектам, в которые люди вкладывают свои силы.

Тем не менее, считаю, что те, кто просто делает посты в соцсетях с просьбой о помощи, реально никому не помогают. Мне пишут о просьбах репоста каждый день, и я неоднократно объяснял, что этим не занимаюсь. Если хотите помочь — помогайте: раздавайте котят у метро, занимайтесь финансовым курированием животных, забирайте замерзающих собак себе. Для того чтобы помочь, надо не просто сделать пост у себя на странице в соцсети, а начать обзванивать приюты — это не сложно. Большинство людей, которые просят меня репостнуть, допустим, публикацию о котенке, не хотят пристроить котят, они хотят только показать, какие они молодцы. Среди них много и просто жуликов-мошенников.

Не так важна идея, как люди, которые стоят за ней. Всегда так было и будет.

—  Почему твой проект направлен на помощь собакам?

Потому что я люблю этих животных. Я взял из приюта 6-летнего нечистокровного питбуля, который убежал из дома, и он замечательный. Но если бы не жена, я бы, конечно, и самого страшного, которого вообще никто брать не хотел, взял в тот момент. 

 

Я поддерживаю не только бойцовских собак, хотя их мне как раз вдвойне жалко, ведь к ним изначально предвзятое отношение. Мне хочется, чтобы все знали, что бойцовские собаки — это изначально собаки-компаньоны, которые приспосабливаются к хозяину, ладят с детьми. Какой ты, такой будет и пес — если ты будешь лежать целыми днями на диване, то и он будет с тобой лежать, если бегать, то и собака будет спортивной.

— Кто помогает тебе делать проект?

Я занимаюсь им в одиночку, но чем прекрасен проект — он автономен, любой может подключиться. Человек ставит перед собой задачу, челлендж, берет на себя обязательство и сам старается его выполнять. Я про таких людей рассказываю и этим их тоже поддерживаю, мотивирую, хотя, не скрою, многие бросают дело в процессе.

— Есть ли планы организовать забег именно от проекта "Бегу за собак"?

Да, я планирую обязательно организовать забег в следующем году. Я часто общаюсь с организаторами различных спортивных мероприятий, большинство хочет меня привлечь и тем самым привлечь аудиторию, рекламу. У них главная цель — это заработать денег, а меня это не устраивает — нужно многое продумать в плане организации, репутации, будущего для проекта.

Хочу, чтобы забег получился крутым, и если придет хотя бы 500 человек и все они расскажут об этом своим подписчикам, то тысячи людей узнают о проекте и о существующих проблемах. Я буду заниматься этим до последнего, пока моя деятельность нужна и нравится людям.

— Какой совет ты дашь людям, которые хотят делать добрые дела и оставаться замотивированными? 

Без фанатизма: как волонтеру помогать другим, не забывая о себе
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Без фанатизма: как волонтеру помогать другим, не забывая о себе

Никаких особенных рекомендаций я дать не могу, нужно просто начать что-то делать. Если действительно хотеть чего-то, дополнительная мотивация не потребуется. Суть моего проекта не в том, чтобы просто подняться с дивана и начать бегать, а в том, чтобы начать делать доброе дело. Цель — помогать, любить, как говорится, ближнего своего. Нужно знать цель и четко понимать, к чему ты двигаешься. 

Однажды ко мне подошла женщина и сказала: "Я слежу за твоей деятельностью, и после последнего видео я пошла в приют и взяла глухую собаку". Вот ради таких людей я и занимаюсь тем, чем занимаюсь, и готов делать это еще десяток лет, в ущерб себе, здоровью и своим личным интересам, личной жизни, лишь бы все было не напрасно.

Если мои колени к сорока годам разрушатся, но откроются собачьи приюты, хотя бы 10 детей найдут свои дома, — мне все равно на мои колени, я похожу с палочкой, ничего страшного. Конечно, моя деятельность не всегда полезна для меня самого, но добрые дела перечеркивают все трудности.

Моя мечта — создать краудфандинговый проект по сбору средств на строительство приюта для собак. Я знаю, что могу собрать людей и средства, — сейчас мне постоянно переводят деньги, на которые я покупаю корм и нужные вещи для собак, то есть мне доверяют, люди знают, что я делаю все по-честному.

Беседовала Дарья Коченова

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