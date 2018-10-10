В России разработают стандарт работы спортивных волонтеров

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В России разработают стандарт работы волонтеров при организации крупных спортивных событий. Об этом председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) Артем Метелев рассказал в ходе выступления на панельной дискуссии в рамках седьмого международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", сообщает пресс-центр АВЦ.

"В развитии волонтерского движения в России спорт играет ключевую роль, так как мировые первенства, прошедшие и планируемые к проведению у нас, дают несомненный импульс дальнейшему функционированию добровольчества. Десятки тысяч людей принимают участие в подобных мероприятиях и, что важно отметить, остаются в волонтерстве на много лет, создают социальные проекты, идут в сферы культуры, экологии и различные другие", — подчеркнул Метелев.

Стандарт включает основные положения о разработке образовательных курсов для обучения волонтеров, сотрудников оргкомитетов и всех государственных служащих, отвечающих за организацию масштабных мероприятий. В документе также будут определены подходы к отбору добровольцев, способы их мотивации. Также в нем будет описано, как правильно определить необходимую численность волонтеров, организовать им комфортные условия труда и эффективно управлять их работой.

Седьмой международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" стартовал 10 октября в Ульяновске. Во дворец спорта "Волга-Спорт-Арена" съехалось более 2 тысяч делегатов из 85 субъектов Российской Федерации. Среди участников — представители федеральных и региональных органов власти, международных и общероссийских спортивных федераций, олимпийского и паралимпийского движения, научного сообщества, деловых кругов и знаменитые спортсмены.

В программе форума также запланированы панельные сессии, круглые столы, научно-практические конференции, дискуссионные корты и курсы повышения квалификации.