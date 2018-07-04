Около 3 тысяч волонтеров приняли участие в организации ЧМ-2018 в Волгограде

1196 волонтеров Чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 года и 1540 городских добровольцев помогли организовать и провести мундиаль в Волгограде. Об этом в городском пресс-центре заявила ведущий специалист по работе с волонтерами обособленного подразделения в городе-организаторе Волгограде оргкомитета ЧМ-2018 Анна Губина.

"Почти 3 тыс. добровольцев ежедневно своими улыбками, хорошим настроением, желанием помочь делали наш город радостнее, привлекательнее для его гостей и дарили свою любовь к городу всем, кто к нам приезжал, всем, кто из местных жителей выходил на улицы", — сказала она.

По словам Губиной, волонтеры были задействованы на многих объектах города, в том числе на стадионе, Фестивале болельщиков ФИФА, в зонах прибытия — аэропорту, железнодорожном вокзале, автовокзале.

"Наши добровольцы помогали решительно везде", — заключила Губина.

Она также поблагодарила всех добровольцев, которые, по ее словам, сделали и продолжают делать такое большое дело, как помощь на ЧМ-2018.

В свою очередь директор волонтерского центра Чемпионата мира в Волгограде Павел Переходов добавил, что всего город получил около 6 тыс. заявок от волонтеров со всего мира, в команду отобрались представители 30 стран.