Тунисский волонтер поможет участникам и гостям ЧМ-2018 понять друг друга

Волонтер ЧМ-2018 тунисец Сейфуддин Хараби рассказал Sputnik о том, что будет делать на Чемпионате мира по футболу 2018 года в России, почему волонтерская деятельность — это ценный опыт и зачем нужно ехать в Россию.

Сейфуддин Хараби живет в Краснодаре пять лет, на турнире он будет переводчиком с русского, английского и французского на арабский язык.

Волонтером Хараби стал 7 лет назад: помогал в детских домах, в доме престарелых, на соревнованиях "Формулы-1" в Сочи.

ЧМ-2018 — это особое событие, которое ждут любители футбола 4 года", — утверждает Сейфуддин.

© Фото из личного архива Сейфуддина Хараби Сейфуддин Хараби живет в Краснодаре пять лет

Молодой человек и сам играет в футбол — за университетскую команду "Кубань".

Однако волонтерство на ЧМ-2018 — не только возможность оказаться в центре одного из главных событий в мире самой популярной игры с мячом, но и шанс получить ценный и уникальный опыт.

"Я рад быть добровольцем — я многому учусь и приобретаю опыт, который больше нигде нельзя получить. Общаясь с более опытными волонтерами, начинаешь понимать особенности этой деятельности", — рассказывает Сейфуддин.

Хараби признается, что до своего переезда знал о России немного.

"До своего приезда в Россию я думал, что здесь круглый год снег и морозы, но в действительности все иначе — это великая страна, которую нужно обязательно посетить. Здесь родились и творили великие мыслители, например, Пушкин, Достоевский, Ленин. Спасибо всем моим учителям и друзьям, которые помогали мне в России", — подытоживает Сейфуддин.

Болеть Сейфуддин планирует за сборную Египта, но и российскую без поддержки не оставит — молодой человек уверен, что российская команда выступит хорошо.

"Конечно, и за российскую сборную тоже буду болеть, все-таки прожил тут пять лет и сроднился с этой страной. Товарищеские матчи показали хорошую подготовку сборной, к тому же команда будет выступать дома, так что родная земля и болельщики придадут футболистам силы", — объясняет Сейфуддин.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

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