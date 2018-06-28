Функция "мотивация": как волонтер ЧМ-2018 поддерживал коллег в Саранске

Артему Ахметову из Ростова-на-Дону 25 лет, и более четверти своей жизни он доброволец. На Чемпионате мира по футболу ФИФА 2018 в Саранске Артем помогает по функции "Управление волонтерами", его задача — помогать в организации и проводить мероприятия для волонтеров АНО "Оргкомитет "Россия-2018". Артем проходил подготовку в разных городах-организаторах ЧМ-2018 и уже был определен в Калининград, но он выбрал Саранск. Почему волонтер вернулся в столицу Мордовии, Артем рассказал корреспонденту проекта "Год волонтера".

Артем начинал с социального волонтерства. Когда ему было 18 лет, в родном городе он вместе со своей командой высаживал деревья, собирал средства на аппараты искусственной вентиляции легких для больницы, сдавал кровь, вывозил детей из детских домов отдыхать в Сочи. Параллельно Артем успевал проходить волонтерские подготовки на спортивные мероприятия: он собирался поехать на летнюю Универсиаду в Казани, XXII зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, Чемпионат мира по водным видам спорта FINA и даже прошел все отборы, но из-за работы не смог попасть ни на одно мероприятие. Но он не оставлял желания принять участие в большом спортивном событии.

Любовь к футболу у меня с самого детства, вот уже на протяжении 16 лет я слежу за каждым Чемпионатом мира по футболу. И когда этот праздник футбола приехал в Россию, я сказал, что я точно должен в нем участвовать", — поделился воспоминаниями волонтер.

Он со школы профессионально занимался футболом, но пришлось отказаться от дальнейших тренировок из-за проблем со здоровьем. Но, по словам Артема, его это не остановило, и он продолжил играть в футбол, только в его мини-вариант, у него есть своя команда, и он очень много тренируется.

Артем с 15 лет работал вожатым в детских лагерях, где приобрел опыт общения с детьми, их организации, а в 18 лет начал работать детским аниматором и ведущим мероприятий. Благодаря тому, что Артем постоянно развивал свои навыки и компетенции, уже в 2017 году он был тренером волонтеров во время обучения на Кубок Конфедераций в Сочи. Следующим шагом стало его участие в качестве тренера в образовательной программе на ЧМ-2018.

© Из личного архива Артема Ахметова Артем со школы профессионально занимался футболом, но пришлось отказаться от дальнейших тренировок из-за проблем со здоровьем © Из личного архива Артема Ахметова Артем со школы профессионально занимался футболом, но пришлось отказаться от дальнейших тренировок из-за проблем со здоровьем

Артем рассказал, что он обучал волонтеров во всех 11 городах-организаторах ЧМ-2018 и в результате ему предложили остаться и дальше помогать в организации Чемпионата в Калининграде. Но, побывав во всех городах, практически перед началом мундиаля он все-таки вернулся в

Саранск.

"Когда я приехал сюда в качестве тренера, я был поражен профессиональной командой волонтерских центров, и я увидел, что оба директора просто живут этим проектом. Меня восхитило, насколько они слаженно работали вместе и были настроены друг на друга. Я увидел их отношение к ЧМ-2018, эту дружбу, сплоченность коллектива и понял, что хочу остаться в Саранске", — рассказал волонтер.

Артем добавил, что здесь ему в том числе понравилось то, что добровольцев отбирали только по принципу профессионализма и желания стать волонтером. По его словам, оба центра — и городской, и АНО "Оргкомитет "Россия-2018" — отнеслись к отбору с особым трепетом и выбрали лучших из лучших.

"Когда я сейчас общаюсь с волонтерами, я вижу, как у них горят глаза, насколько они замотивированы, как сильно хотят помогать, и действительно они это делают искренне", — подчеркнул волонтер.

Рассказывая о своей функции, Артем отметил, что его задача — проводить такие мероприятия, чтобы волонтеры хотели приходить на стадион, помогать по своим функциям и помогать болельщикам.

"То есть, — уточнил Артем, — мы поддерживаем их эмоциональный фон, чтобы они не перегорали, чтобы им было интересно, и они чувствовали, что каждый их них нужен и важен".

© Из личного архива Артема Ахметова Артем Ахметов: Первое, что я отсюда увезу, — это доброе отношение людей, их высокий профессионализм и действительно ответственное отношение к ЧМ-2018 © Из личного архива Артема Ахметова Артем Ахметов: Первое, что я отсюда увезу, — это доброе отношение людей, их высокий профессионализм и действительно ответственное отношение к ЧМ-2018

Артем привел примеры мероприятий, которые он с командой провел в рамках своей функции на ЧМ-2018: соревнования по виртуальному футболу на игровых приставках, по кикеру (Настольный футбол. — Прим. ред.), товарищеский матч по футболу между волонтерами АНО "Оргкомитет "Россия-2018" и городскими. Артем отметил, что матч закончился вничью. "Так и должно было случиться. Мы, друзья, всегда поддерживаем друг друга, и никто не остался в обиде", — сказал волонтер.

Также для волонтеров команда провела турнир по игре "Что? Где? Когда?". Артем рассказал, что в нем приняло участие рекордное количество человек, что даже пришлось ставить ограничение. Но, по словам Артема, даже те, кто не смог участвовать, пришли как зрители, чтобы поболеть и поддержать остальных.

"Первое, что я отсюда увезу, — это доброе отношение людей, их высокий профессионализм и действительно ответственное отношение к ЧМ-2018. Еще я увезу отсюда эмоции людей, их улыбки и, самое важное, дружбу, которая здесь царит, — как среди волонтеров, так и среди болельщиков", — поделился своими впечатлениями Артем.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.