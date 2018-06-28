Волонтеры ЧМ-2018 в Волгограде подводят итоги

28 июня на стадионе "Волгоград-Арена" пройдет последний матч Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Волгограде. Атмосферу праздника для тысяч болельщиков и горожан на мундиале невозможно было бы создать без помощи волонтеров. Сейчас уже можно подвести первые итоги деятельности добровольцев в городе.

По данным пресс-службы АНО "Оргкомитет "Россия-2018", в городе на четырех матчах и других мероприятиях ЧМ-2018 было задействовано 1196 волонтеров оргкомитета и 1540 городских волонтеров.

"На время проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года волонтеры стали не только лицом, но и душой города. Горжусь, что именно наш ВУЗ готовил волонтеров АНО "Оргкомитет "Россия-2018" в Волгоградской области", — поблагодарил волонтеров ректора ВолГУ, посол волонтерской программы ЧМ-2018 Василий Тараканов.

Волонтеров Оргкомитета в городе можно было встретить на стадионе "Волгоград Арена", в главном билетном центре, в предматчевых отелях, отелях для представителей ФИФА, в аэропорту и на тренировочных площадках.

Гостям, а иногда и местным жителям, помогали и городские волонтеры. Они были на последней миле перед стадионом, на Фестивале болельщиков ФИФА, в аэропорту, железнодорожном вокзале, на перехватывающих парковках, остановках шаттлов и в местах массового скопления туристов.

"У нас прекрасная команда волонтеров. Я получил хорошие отзывы о предматчевой церемонии игры "Тунис — Англия". Волонтеры были очень точны и пунктуальны. Мы очень сдружились и стали одной командой. Этот командный дух вдохновляет всех участников и зрителей церемонии", — поблагодарил волонтеров координатор предматчевых церемоний в городе-организаторе Волгоград Оливер Юнг.

Герои города на Волге: будни волонтеров ЧМ-2018 в Волгограде © Волонтерский центр ЧМ-2018 В городе на четырех матчах и других мероприятиях ЧМ-2018 было задействовано 1196 волонтеров оргкомитета и 1540 городских волонтеров © Волонтерский центр ЧМ-2018 В городе на четырех матчах и других мероприятиях ЧМ-2018 было задействовано 1196 волонтеров оргкомитета и 1540 городских волонтеров © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры работали на последней миле перед стадионом, на Фестивале болельщиков ФИФА, в аэропорту и на многих других объектах © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры работали на последней миле перед стадионом, на Фестивале болельщиков ФИФА, в аэропорту и на многих других объектах © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры были очень точны и пунктуальны © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры были очень точны и пунктуальны © Волонтерский центр ЧМ-2018 Атмосферу праздника для тысяч болельщиков и горожан на мундиале невозможно было бы создать без помощи волонтеров © Волонтерский центр ЧМ-2018 Атмосферу праздника для тысяч болельщиков и горожан на мундиале невозможно было бы создать без помощи волонтеров © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры принимали участие и в мотивационно-образовательных активностях © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры принимали участие и в мотивационно-образовательных активностях © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры провели два чемпионата по киккеру и фотоконкурс © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры провели два чемпионата по киккеру и фотоконкурс © Волонтерский центр ЧМ-2018 Добровольцы смогли побеседовать с олимпийскими чемпионками © Волонтерский центр ЧМ-2018 Добровольцы смогли побеседовать с олимпийскими чемпионками © Волонтерский центр ЧМ-2018 Гостям, а иногда и местным жителям, помогали и городские волонтеры © Волонтерский центр ЧМ-2018 Гостям, а иногда и местным жителям, помогали и городские волонтеры © Волонтерский центр ЧМ-2018 Добровольцы приняли участие в нескольких тренингах, массовой зарядке, позанимались йогой © Волонтерский центр ЧМ-2018 Добровольцы приняли участие в нескольких тренингах, массовой зарядке, позанимались йогой © Волонтерский центр ЧМ-2018 На время проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года волонтеры стали не только лицом, но и душой города © Волонтерский центр ЧМ-2018 На время проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года волонтеры стали не только лицом, но и душой города /

Но кроме выполнения своих функций, волонтеры принимали участие и в мотивационно-образовательных активностях. Добровольцы приняли участие в нескольких тренингах, массовой зарядке, позанимались йогой. Не обошлось и без соревновательного элемента: волонтеры провели два чемпионата по киккеру и фотоконкурс. Добровольцы также смогли побеседовать с олимпийскими чемпионками, проверить свои силы в интеллектуально-развлекательных играх и диктанте, посвященном Дню русской словесности.

"Одна из самых результативных сборных на Чемпионате — волонтерская сборная. Волонтеры всегда приходят на помощь там, где нужно. Постоянно говорю и слышу слова благодарности в адрес волонтеров", — выразил благодарность волонтерам мундиаля руководитель Управления по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Волгоград Денис Диденко.