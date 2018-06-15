Путеводные звезды для болельщиков: Как работают волонтеры Санкт-Петербурга

Московский вокзал наряду с воздушной гаванью (аэропортом Пулково) — основные ворота, через которые в Санкт-Петербург попадают болельщики футбола со всего мира. Волонтеры — одни из первых, кто встречает их на земле культурной столицы.

Городские добровольцы и добровольцы FIFA работают здесь сообща. Они направят, покажут и выручат в сложной ситуации. Ответят на самые каверзные вопросы и россиян, и иностранцев — волонтеров набирают со знанием языка. И, кажется, даже для животных у них есть нужные слова.

© Ирина Мотина Волонтер за стойкой Московского вокзала помогает найти нужную информацию © Ирина Мотина Волонтер за стойкой Московского вокзала помогает найти нужную информацию

Никита Горшков на Чемпионате мира в команде городских волонтеров Санкт-Петербурга. Юноша дебютирует на волонтерском поприще. В будущем он собирается поступать на филологический факультет и стать переводчиком. Здесь, за стойкой Московского вокзала, для Никиты настоящее раздолье для языковой практики. Пока самым запомнившимся стал диалог с жителем Индии, который почему-то хотел отправиться непременно в Карелию. Ну Никита и помог.

"Мы вместе заказывали билеты, заказывали ему такси, бронировали отель в Карелии в Петрозаводске. Это было очень интересно", — рассказывает Никита.

У всех городских волонтеров не одна локация: сегодня — здесь, завтра — там. За три дня Никита уже поволонтерил на площади Искусств, Московском вокзале, в центре подготовки волонтеров, и, конечно, ему обещано несколько смен рядом со стадионом.

Заместитель руководителя центра подготовки городских волонтеров Санкт-Петербурга Дмитрий Антонов следит за графиком, профессиональной "успеваемостью" и вообще всем, что касается волонтеров. По его словам, основной состав составляют 2 тыс. городских волонтеров, на скамейке запасных на всякий пожарный — еще 300 резервистов. Конкурс на звание городского волонтера был серьезный — три человека на место.

Самый взрослый доброволец в петербуржской команде — 83-летняя женщина. Всего же в составе 20 "серебряных" волонтеров. Благодаря своему жизненному опыту они приносят огромную пользу и болельщикам, и молодым добровольцам. Также они приносят пирожки.

"Многие бабушки приносят какие-то вкусности, сладости. И относятся к ним как к детям. Они никогда не кричат на молодых ребят, хотя, вы сами понимаете, в работе бывает всякое. Мы всегда говорим, что бабушки могут дать фору любому волонтеру. У наших опытных добровольцев уже за плечами Олимпийские игры и другие крупные спортивные мероприятия, а значит, и бесценный опыт", — сказал Антонов.

Не мойте руки на Мойке

Куда отправляется настоящий болельщик прямо с вокзала? Конечно, на стадион. А те, кому не достался заветный билет, могут наслаждаться любимый игрой на огромном экране на Фестивале болельщиков.

Первый матч в программе сегодняшнего дня — Уругвай — Египет. Понаблюдать за игрой собрались и шумные болельщики из Ирана, и солнечные бразильцы, и зажигательные мексиканцы, и дружелюбные аргентинцы.

Иностранные болельщики на эмоции не скупятся и будто бы переживают сразу за обе играющие команды. Россияне же в этом матче тоже болеют за две команды, но на свой лад: они рассчитывали на ничью в матче конкурентов по группе А. Но не срослось.

Для тех, кто загрустил, есть специальное подразделение волонтеров, которые всегда готовы огромной мягкой рукой дать пять, словно напоминая, как накануне Россия сыграла с Саудовской Аравией.

© Ирина Мотина Волонтер приветствует болельщиков © Ирина Мотина Волонтер приветствует болельщиков

Может дать пять и волонтер Владимир Дыдыкин. Его функция на Фестивале болельщиков отвечать на каверзные вопросы. Где перекусить, где лучший ракурс для селфи, да и о программе матчей он с удовольствием расскажет. И даже покажет кратчайший путь в Эрмитаж или до бюджетной столовой.

Есть у Владимира и сверхзадача. "Главное, я хочу показать, что Россия доброжелательная страна, и мы готовы принимать гостей", — рассказывает волонтер.

Среди необычных случаев он вспомнил, как буквально несколько часов назад кто-то из иностранных гостей поинтересовался у него, можно ли помыть руки в Неве или Мойке. Владимир не рекомендовал иностранным гостям такие гигиенические процедуры.

Теперь ежедневно до конца Чемпионата мира Владимир и тысячи волонтеров в Петербурге и по всей стране будут помогать болельщикам чем могут. На ближайший месяц Россия — в центре футбольной вселенной, а каждый волонтер — маленькая, но такая важная путеводная звездочка.

Источник: сайт городских пресс-центров ЧМ-2018