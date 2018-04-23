Штурман для болельщиков: как бывший военный стал спортивным волонтером

Если этим летом вы планируете посетить матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве, то среди других волонтеров встречать вас на стадионе будет Валерий Сенокосов. Ему уже за 60, в прошлом военный, штурман-испытатель, преподаватель летных дисциплин, директор завода, владелец собственного бизнеса, сейчас он полностью посвятил себя общественной работе. В интервью спецпроекту "Год волонтера" Сенокосов рассказал, чем его привлекает волонтерская деятельность и почему ему так важно быть в самом центре спортивной жизни.

Быть частью спортивного праздника

Спортом вообще и футболом в частности Валерий Николаевич увлекся еще в молодости. С детства занимался футболом, в юности руководил в своем районе секцией турнира "Кожаный мяч" (Массовое всесоюзное, позже всероссийское соревнование по футболу среди детских команд. Прим. ред.), а потом и "Золотой шайбы" (Аналогичный хоккейный турнир. Прим. ред.).

© Из личного архива Валерия Сенокосова Когда-то Валерий хотел стать спортивным тренером, потом передумал и пошел на военную службу © Из личного архива Валерия Сенокосова Когда-то Валерий хотел стать спортивным тренером, потом передумал и пошел на военную службу

"У нас во дворе было футбольное поле, сделанное нами самостоятельно, так что мы уже в те годы были энтузиастами и добровольцами — делали все сами", — рассказывает Сенокосов.

По его словам, был даже период, когда он хотел стать спортивным тренером, потом передумал и пошел на военную службу. Но спорт не забросил: играл в футбол в свободное от полетов время и занимался организацией спортивных мероприятий в армии.

Я скорее физкультурник, любитель спорта. Никогда не занимался профессионально — только как хобби. В футбол сейчас не играю, но занимаюсь горными лыжами — я на них 35 лет катаюсь — и теннисом", — скромно говорит Валерий Николаевич, два года назад совершивший восхождение на Эльбрус в честь столетия штурманской службы ВВС России.

После увольнения с военной службы Сенокосов посвятил еще 15 лет гражданской карьере: обучал навыкам управления воздушным движением, возглавлял производство легкомоторных самолетов, наконец, открыл собственное дело, а выйдя на пенсию, нашел новое увлечение.

© Из личного архива Валерия Сенокосова После увольнения со службы Валерий увлекся спортивными мероприятиями и узнал о волонтерском движении © Из личного архива Валерия Сенокосова После увольнения со службы Валерий увлекся спортивными мероприятиями и узнал о волонтерском движении

"Я увлекся посещением крупных спортивных мероприятий: Чемпионат мира по легкой атлетике, Чемпионат Европы по футболу 2012 года, Чемпионат мира по хоккею в Белоруссии, XXII Олимпийские зимние игры в Сочи 2014 года…"

После Олимпийских игр в Сочи Валерий Николаевич заинтересовался добровольческим движением. Отзывчивые и позитивные волонтеры произвели на него неизгладимое впечатление, и он решил присоединиться к дружной семье добровольцев. Первым опытом в волонтерстве стал прошедший в прошлом году в России футбольный Кубок Конфедераций FIFA 2017, теперь Сенокосов готовится в ЧМ-2018.

"Чемпионат мира по футболу — одно из самых интересных событий мирового спорта. Это праздник для меня, и мне очень хотелось оказаться внутри него", — говорит он.

Легко в учении, легко в бою

Каждый волонтер, помогающий на ЧМ-2018, отвечает за определенное направление деятельности. Функциональное направление Валерия Николаевича — сервисы для зрителей: он один из тех, кто разводит потоки болельщиков, помогает им сориентироваться на стадионе, найти свои места и быстро и безопасно покинуть арену после матча.

Обучение, по словам Сенокосова, прошло легко, но практика оказалась чуть сложнее: "Сначала было непросто, на первом моем матче "Терек" — "Спартак", когда "Спартак" стал Чемпионом, было огромное число фанатов. Но потом разобрался, как нужно действовать и что делать".

Справляться с нештатными ситуациями волонтерам помогают представители различных служб. По словам Сенокосова, к добровольцам все относятся с большим уважением, полицейские даже порой спрашивают, чем помочь, где им лучше встать, и вообще взаимодействие налажено очень хорошо.

Сами волонтеры тоже постоянно при деле, и, по словам Валерия Николаевича, очень ответственно относятся к своим задачам. Ему вообще приятно видеть вокруг себя столько активных и целеустремленных молодых людей.

"Я был удивлен, сколько молодежи пришло в волонтерское движение, чтобы набраться опыта для дальнейшей жизни. И я делюсь с ними своим опытом. У меня есть две жизни — армейская и гражданская, и в обеих я сделал карьеру, плюс два образования — мне есть что рассказать молодежи. Они пришли получить навыки и опыт, и я пытаюсь дать им, что могу", — объясняет он.

Волонтерство как призвание

При этом Валерий Николаевич уверен, что волонтерский путь — не для каждого. Доброволец, по его словам, — это состояние души, им не становятся спонтанно.

Я считаю, что волонтерская деятельность — это призвание, надо быть в душе добровольцем и общественником. А если ты волонтер там, где тебе хотелось бы, ты просто получаешь от этого еще большее удовольствие. Мне это надо, потому что я хочу быть в центре мировых спортивных событий, чувствовать себя их участником. А некоторых это не трогает, — говорит он.

Такого же особого состояния души Сенокосов ждет и от футболистов сборной России и надеется, что те проявят себя на ЧМ-2018 с лучшей стороны.

"Сами спортсмены должны понять, что сейчас нужно прыгнуть выше головы. Я помню, как детстве смотрел Чемпионат мира в Англии, где сборная КНДР в четвертьфинале обыгрывала португальцев в первом тайме 3:0. Корейцы в футбол-то играть не особо умели, и игра в итоге осталась за португальцами, но долгое время они держались за счет организации и силы духа. И нашим тоже нужно собраться и выступить достойно", — считает волонтер.

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Беседовал Александр Зиновьев