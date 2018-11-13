В Белозерском состоится мини-форум для молодых людей с инвалидностью

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Межмуниципальный молодежный мини-форум "Приятно общаться — #действоватьхочется!" для детей, подростков и молодежи в возрасте до 35 лет с инвалидностью состоится 16 ноября в селе Белозерское Курганской области.
Кроме того, в рамках мини-форума пройдут практикумы по инклюзивному творчеству, интерактивные программы, встречи с психологами, викторины и конкурсы.
Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Курганской областной думы и регионального детско-юношеского центра.