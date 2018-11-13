В Белозерском состоится мини-форум для молодых людей с инвалидностью

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Межмуниципальный молодежный мини-форум "Приятно общаться — #действоватьхочется!" для детей, подростков и молодежи в возрасте до 35 лет с инвалидностью состоится 16 ноября в селе Белозерское Курганской области.

В мероприятии примут участие родители, опекуны, социальные работники, социальные педагоги и специалисты других сфер деятельности, связанных с работой с данной категорией молодежи, а также 30 молодых людей, не имеющих инвалидность. Вместе со сверстниками с ограниченными возможностями здоровья они в экспериментальном режиме выполнят нормативы ВФСК ГТО.

Кроме того, в рамках мини-форума пройдут практикумы по инклюзивному творчеству, интерактивные программы, встречи с психологами, викторины и конкурсы.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Курганской областной думы и регионального детско-юношеского центра.