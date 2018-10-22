Услышать картину, прожить чужую жизнь: социальные проекты волонтеров в Орле

Как это — "прожить" картину, почувствовать запахи и услышать звуки, которые наполняют ее сюжет? Как передать чувства, эмоции и переживания людей с ограниченными возможностями здоровья? Как погрузить обычных гостей театра в его мир? Ответы на эти вопросы знают волонтеры объединения "Альтаир", созданного в городе Орле на базе областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Добровольцы движения — учащиеся 7-11-х классов общеобразовательных школ города — задействованы в таких социальных проектах, как "Слушаем живопись" и "Открытая дверь". Каждый из них помогает по-новому взглянуть на мир особенных детей, а первый вошел в программу акселерации всероссийского конкурса "Доброволец России — 2018". Автор и идейный наставник волонтеров, педагог допобразования реабилитационного центра Елена Воробьева рассказала корреспонденту спецпроекта "Год волонтера" о том, как обычные школьники языком искусства знакомят жителей своего города с непростыми социальными проблемами и миром инклюзии.

— Расскажите, пожалуйста, про проект "Слушаем живопись". В чем его суть, как он реализуется?

— "Слушаем живопись" — это аудиотактильные постановки по мотивам картин орловских художников, которые помогают рассказать слепым людям, о том, что хотел нарисовать мастер.

Работа над спектаклями проходила в несколько этапов. Сначала мы организовали школу волонтеров, где собирали активистов из образовательных учреждений, которые хотели бы поучаствовать в этом проекте. Несколько дней обучения были посвящены именно этикету общения со слепыми людьми. На них специалисты нашего центра рассказывали о том, какие особенности у этой аудитории и как с ней общаться.

Затем специалисты орловского музея изобразительных искусств показали нам картины, из которых мы выбрали те, про которые будем делать спектакль. Мы остановились на трех картинах орловского художника Ивана Степанова, в которых были заложены истории про семью, про бабушку, про известный в Орле Александровский мост. Они очень понравились школьникам, и уже на их основе дети придумали сценарий для своих постановок.

Суть истории зачитывает один из волонтеров, а атмосферу мы перекладывали на звук: играли на скрипке, использовали ароматерапию, имитацию природных явлений (ветра или дождя).

В течение спектакля наши гости пробовали вслепую рисовать, лепить пирожки с яблоками, которые потом сами же ели, свивать клубочки. То есть гости выступали не только как слушатели, но и как непосредственные участники спектакля.

Несмотря на то что постановки рассчитаны в первую очередь на слепых, мы также приглашали и специалистов, работающих со слепыми людьми, студентов, школьников и их родителей, а еще особенных детей. На время всего действия мы надевали всем маски, чтобы слушатели не могли ничего видеть и полностью погрузились в свои ощущения. А потом мы просили зрячих сравнить их представления с тем, что изображено на картине, и большая часть сказала, что мы попали в точку, смогли своими манипуляциями передать то, что нарисовал художник.

Главный плюс наших спектаклей — они универсальны, интересны и детям, и взрослым. На одном из показов присутствовал сын художника Степанова, вслепую "прослушал" картины своего отца и сказал, что это потрясающе. Признался, что никогда не думал, что их можно представить в таком формате.

Еще одно из преимуществ проекта в том, что во время подготовки и работы на спектакле происходит некая профориентация: мы детей учим параллельно и общению со слепыми, и театральному искусству, а также поиску нестандартных решений.

— Как долго вы готовитесь к постановкам?

— Около месяца мы пишем и прорабатываем сценарий, еще месяца полтора-два уходит на репетиции. Перед выступлением мы всегда организуем небольшое ознакомительное мероприятие, где незрячие знакомятся с нашими волонтерами. Добровольцы находятся со слушателями на протяжении всего спектакля, который занимает примерно 45-50 минут, подают им разные элементы реквизита.

Над сценарием мы с детьми работаем вместе. У нас есть такой творческий шабаш, когда все могут предложить свои варианты. Бывает, что один ребенок напишет то, как он себе представляет развитие сюжета, а мы транслируем в итоге по-другому. У нас никто не обижается, не борется за авторские права.

Как руководитель — а я режиссер по образованию — я их направляю, пытаюсь написать общую канву пьесы, а все решения ребята находят сами. В этом плане школьники у нас талантливые. Некоторые участники нашей школы волонтеров даже решили углубиться, изучить шрифт Брайля, потому что им это интересно.

— Сколько школьников участвует в проекте?

— Изначально было запланировано 30 человек, но на данный момент их уже около 45, за лето наши ряды заметно пополнились. В основном это учащиеся из 7-11-х классов. Бывает, приходят и помладше, но, как правило, с родителями, потому что у нас есть возрастное ограничение от 14 лет, обусловленное нормативно-правовыми правилами.

Кроме того, к нам активно присоединяются и ребята из театральных студий.

— Как возникла идея проекта?

— Спонтанно. Однажды мы были в библиотеке для слепых, после шли с ребятами по улице и поняли, что хочется что-то интересное сделать. Зашел разговор про музей, который могли бы "увидеть" незрячие. Я знаю, что в Москве есть тактильные картины, и тут родилась идея: у нас есть театр, есть музей, есть желание — так почему бы не попробовать переложить это на спектакль? Руководство нашего центра и специалисты нас поддержали.

Мы начинали, грубо говоря, на коленках, а сейчас вышли на профессиональный уровень, так как у нас есть и техника, и колонки.

Для региона такой проект — настоящее новшество. С одной стороны, у нас для слепых проводятся мероприятия и концерты, открыта интегрированная для них библиотека. А чего-то, связанного с театром и с изобразительным искусством, нет. И мы решили убить двух зайцев: и в театр посвятить человека, и с изобразительным искусством познакомить.

© РИА Новости / Владимир Песня Добровольцы находятся со слушателями на протяжении всего спектакля, подают им разные элементы реквизита © РИА Новости / Владимир Песня Добровольцы находятся со слушателями на протяжении всего спектакля, подают им разные элементы реквизита

— Как в целом воспринимают проект местные жители?

— У нас есть традиция: после спектаклей мы просим всех наших гостей оставлять отзывы, и ни одного негативного нет.

Это не единственный наш инклюзивный проект, поэтому от нас ждут уже чего-то подобного. Но именно "Слушая живопись" вызвал интерес, потому что за четыре показа, учитывая, что территория нашего центра небольшая, мы смогли около 80 человек пригласить. Это большой показатель для первого раза, я считаю.

Плюс сейчас стало поступать много заявок от студентов пединститута на участие в наших спектаклях в качестве волонтеров. Они стремятся научиться работе именно с незрячими. У нас участвовали даже специалисты в этой сфере, и все они говорили, что по-другому абсолютно начинаешь воспринимать эту категорию людей.

Присутствовали также мамы из семей с трудными жизненными ситуациями. После постановок они рассказывали, что на жизнь по-другому начинают смотреть, потому что у нас есть истории картины про маму и про бабушку. По их словам, во время действия захлестывают воспоминания и эмоции.

— Как вы планируете развивать проект в будущем?

— На данный момент основная цель — достойно выступить на мероприятиях, посвященных 200-летию со дня рождения Тургенева, которые пройдут в области в ноябре. Мы готовим новую серию постановок, для которых уже подобрали картины, посвященные его творчеству. А в следующем году мы планируем организовать квест для слепых. В нем мы хотели бы использовать уже не картины, а скульптуры, с которыми нам могут помочь местные авторы.

Вообще, каждый год посвящен тому или иному событию, и в галерее еще много картин, так что на следующий год будет видно, чем мы займемся.

Кстати, на последнем нашем спектакле присутствовала девушка из Брянской области, она учится на специалиста по работе с особенными детьми. Она попросила поделиться сценариями и идеями, как это можно было бы организовать в ее регионе. Категория слабовидящих есть везде, и я думаю, это будет интересно.

— Вы сказали, что у вас есть еще один проект?

— Да, инклюзивный спектакль "Открытая дверь". В нем задействовано около 50 человек: 18 детей с ограниченными возможностями из нашего реабилитационного центра, остальные — волонтеры из "Альтаира". Спектакль прошел уже три раза, а в четвертый будем показывать на "Абилимпиксе" (Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, который будет проходить с 20 по 23 ноября. — Прим. ред.).

Сценарий этой постановки тоже от начала до конца писали сами школьники. Там такая история: подросток пытается влиться в компанию, старается быть крутым, а всю картину портит его сосед с задержкой психического развития, который при людях его называет по имени, вроде как обозначает, что они знакомы. И главного героя бросает эта компания со словами "какой сам — такой и твой товарищ". Потом он засыпает и начинает общаться со своим внутренним голосом, который предлагает заключить пари и отправиться по лабиринту. Если главный герой выходит, то он загадывает желание и голос выполняет его, если нет, то подростку придется извиниться перед своим другом.

Он начинает движение по лабиринту и в каждой комнате ему встречаются дети с разными проблемами — аутисты, с синдромом Дауна. Всего шесть комнат и шесть диагнозов. В каждой комнате он знакомится с ними и в итоге понимает, что все они равны нам. Задача этого спектакля — показать, что они абсолютно нормальные люди, к ним нужно относиться с уважением. Эту позицию надо прививать со школьной скамьи.

— На какую аудиторию рассчитан спектакль?

— Студенты соцфакультетов, специалисты из других реабилитационных центров или социальных служб, которые в том же направлении работают. На постановки еще с удовольствием приходят педагоги школ, в которых ребята учатся, родители и родственники наших волонтеров. Из театра к нам приходят взрослые профессионалы — мы ценим их замечания и комментарии.

Беседовала Мария Давыдова