Год волонтера
Работа волонтеров – много поводов полюбить человечество
© РИА Новости / Павел Лисицын
14:4717.04.2018
(обновлено: 14:48 17.04.2018)
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Работа волонтеров – много поводов полюбить человечество

Несмотря на разгар весны, благотворительные организации начинают готовиться к Новому году: например, фонд "Галчонок" уже объявил сбор Дедов Морозов, которые готовы исполнить пожелания детей со всей страны.

В предыдущие годы Деды Морозы нашлись практически в каждом городе России — от Калининграда до Владивостока, и в Европе, и в США.

Стать волшебником очень просто: нужно зайти на сайт http://happygalchonok.ru и следовать инструкциям.

В 2017 году у фонда было более 1000 подопечных, и всех их поздравили с Новым годом! "Галчонок" не справился бы с этой работой без волонтеров.

О том, как происходит превращение в новогоднего волшебника, рассказывает Надежда Тарбаева:

Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
© РИА Новости / Артем Житенев
Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
"Третий год мы занимаемся новогодним проектом в фонде "Галчонок", и вместе с числом подопечных изменились и технические требования к организации процесса. Потому что это уже не камерная новогодняя история про детей и их желания, это история про узнавание фонда: для многих Дедов Морозов (акция привлекает, помимо друзей фонда, много новых людей, ничего не знавших о "Галчонке" до этого) участие в новогоднем проекте становится такой точкой входа в мир, где можно помогать не только раз в год в роли Деда Мороза. Потому опыт этого года показал, что важен системный подход к организации акции: крупный ритейл в электронной коммерции и служба логистики в партнерах, PR-раскрутка и поддержка, автоматизация всей коммуникации (CRM-система), удобный сайт.

6000 писем в волонтерской почте только за месяц (и ни одно не осталось без ответа), 24/7 вовлеченность, около 4 млн руб. — "подарочный" оборот интернет-магазина, цифры этого года примерно такие.

Чему учит участие в подобных долгосрочных проектах?

Глубже понимать человеческую природу. Например, знать, что душевные порывы так называемого "спонтанного спроса" быстро гаснут: увидел пост об акции у популярного блогера — прошел по ссылке — оставил заявку. А дальше проскроллил ленту, написал пару комментов, посмотрел видео про енотов и благополучно забыл о подарке, ребенке, фонде. А когда получаешь напоминание на почту (а мы всем даем шанс вспомнить), порыв прошел, мотивация потеряна, суета предновогодняя опять же. И это нормально.

Потому мы очень благодарны всем тем, кто честно писал: "не могу, извините". Это люди, которые реагируют на просьбы, скорее всего, участвуют в сборах, они отзывчивы и готовы помогать, если это не занимает много времени и сил. К сожалению, оформление подарка (а он может состоять из нескольких позиций, и не все на момент заказа будут в наличии) занимает чуть больше времени. И понимаем, что не у всех оно есть.

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваВ предыдущие годы Деды Морозы нашлись практически в каждом городе России — от Калининграда до Владивостока, и в Европе, и в США
© РИА Новости / Таисия Воронцова
В предыдущие годы Деды Морозы нашлись практически в каждом городе России — от Калининграда до Владивостока, и в Европе, и в США

Сложнее с теми, кто оставляет заявку и после непродолжительного общения больше не выходит на связь. Или обещает заказать подарок, но не делает этого. Как правило, размер зоны риска, количество детей, оставшихся без подарков в результате таких случаев, определяется незадолго до Нового года. Вот тогда на помощь приходят запасные Деды Морозы. И это отдельный повод вновь полюбить человечество, если вдруг на предыдущем этапе вышло разочарование.

В этом году, и это было очень своевременно, запасных ДМ было особенно много — люди просто просили им писать, если возникнут сложности с подарками. Сложностей тоже было много, и вот такая подстраховка исключала всякие сомнения в успехе. Это очень круто — знать, что тебе есть на кого положиться, когда срочно нужно отправить снегокат в Алтайский край.

Люди вдохновляют гораздо больше, чем расстраивают.

Отдельно в этом году радовало участие компаний. Где-то сотрудники покупали подарки и очень организованно привозили всё на склад. Или заказом подарков по списку выбранных детей занимался один человек, а потом выяснилось, что человек представляет московскую полицию, сотрудники которой решили поздравить детей.

Мы отправляем фото детей с подарками всем Дедам Морозам, если родители смогли это фото сделать и прислать. Кто-то просто говорит спасибо, кто-то пишет, что плачет. И эти реакции мне кажутся не менее важными, чем эмоции детей, получивших подарки. Потому что это такая очень взаимная и нужная всем участникам процесса история.

Один Дед Мороз в ответ на присланное фото сравнил нашу волонтерскую работу с мостом, важным стратегическим объектом. В данном случае между людьми. Не так плохо быть частью моста, я считаю".

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