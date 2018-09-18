Год волонтера
Не бояться критики и вести статистику: эксперты о работе волонтеров со СМИ
© Мария Ферсман
(обновлено: 18:49 18.09.2018)
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Не бояться критики и вести статистику: эксперты о работе волонтеров со СМИ

РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. На окружном форуме добровольцев Центрального и Северо-Западного федеральных округов в Рязани прошло очередное занятие школы медиаволонтера, на котором эксперты проекта МИА "Россия сегодня" поделились с участниками методами борьбы с негативом в интернете и технологиями взаимодействия со СМИ.

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"Год добровольца подходит к концу, вы будете делиться результатами своих проектов, в том числе в социальных сетях, и обязательно будете получать негативные комментарии. Главное — не принимайте это близко к сердцу", — отметила руководитель проекта "Год волонтера" Елена Давыдова.

По ее словам, в результате мониторинга социальных сетей стало очевидно, что большую часть негативных комментариев оставляют боты или "профессиональные" тролли, задача которых состоит в вызове негатива и ведении деструктивной дискуссии. Самый простой вариант борьбы с такими авторами — игнорирование, если вы понимаете, что собеседник не принимает никаких аргументов.

Не опускайте руки, если встречаете негатив в комментариях. Продолжайте делать то, в чем уверены", — подчеркнула Давыдова.

Помимо этого в рамках секции "#Добро онлайн" эксперт школы медиаволонтера Мария Ферсман рассказала об основных направлениях работы со СМИ и о том, как волонтеры могут писать о своей деятельности в социальных сетях.

"Когда у вас уже есть опыт волонтерской деятельности и вы хотите рассказать о ней миру, не забывайте о таких важных направлениях, как планирование, информирование и сбор статистики по своим событиям", — отметила она.

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Спикер также предложила волонтерам планировать свои мероприятия на два-три месяца вперед, чтобы можно было найти наибольшее число участников и партнеров, и призвала добровольцев публиковать анонсы своих событий в социальных сетях и предлагать их СМИ.

"Мы, гуманитарии, не любим слово "статистика", но представителям волонтерских организаций без нее никак: собирайте информацию, количество участников ваших акций и обязательно ссылки на публикации о вас. Все это — данные, с помощью которых можно "посчитать" вашу деятельность и ее влияние, на цифрах показать важность того, что вы делаете", — подчеркнула Мария Ферсман.

Кроме того, эксперт рассказала об инструментах, которые волонтеры могут использовать, рассказывая о своих добрых делах.

"Если вы понимаете, что у вас появился классный сюжет, о котором вы бы хотели рассказать всем, но не знаете, как лучше это сделать, пишите на почту sn@rian.ru. Мы вам подскажем, как сделать лучше, а может быть, и сами приедем к вам и сделаем серию материалов", — подытожила Ферсман.

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