Год волонтера
В Челябинске прошел мастер-класс школы медиаволонтера
© РИА Новости / Владимир Лебедев
(обновлено: 16:36 06.09.2018)
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В Челябинске прошел мастер-класс школы медиаволонтера

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен — РИА Новости. В Челябинске в рамках девятой всероссийской выставки-форума "Вместе ‒ ради детей! Вместе 10 лет" прошло очередное офлайн-занятие школы медиаволонтера. О том, что такое социальные сети, для чего они нужны и какой контент может заинтересовать пользователей, собравшимся рассказал начальник отдела социальных сетей МИА "Россия сегодня" Максим Жестков.

Помощь в два клика: чему может научить школа медиаволонтера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Помощь в два клика: чему может научить школа медиаволонтера

В своем вступительном слове спикер познакомил слушателей с проектом "Школа медиаволонтера".

"Формат нашего проекта таков, что читатели, слушатели школы медиаволонтера — обычные люди. Все они присылают нам свои интересные истории на электронный ящик, дальше мы их все без исключения читаем и наиболее интересные берем на наш сайт", — отметил Максим Жестков.

На адрес sn@rian.ru в редакцию проекта уже пришло несколько сотен писем. Одной из наиболее ярких на данный момент Максим Жестков назвал историю, которую прислал волонтер из Китая, принимавший участие в чемпионате мира по футболу в России.

"Он нам прислал очень красочную историю о том, как он водил ВИП-персон по Санкт-Петербургу. Он решил нам об этом написать. Это был очень интересный и захватывающий текст, мы, естественно, его опубликовали на нашем сайте. Так же и любой из вас может прислать нам свой текст, и, вполне возможно, он появится на сайте крупнейшего информационного агентства страны", — сказал начальник отдела социальных сетей МИА "Россия сегодня".

Задача школы медиаволонтера ‒ научить ответственно относится к информации
© Мария Ферсман
Задача школы медиаволонтера ‒ научить ответственно относиться к информации

Также спикер рассказал, что офлайн-занятия школы медиаволонтера проходят по всей России. Мастер-классы уже состоялись во Владивостоке, Саратове, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге, теперь географию пополнил и Южный Урал.

Кроме того, в ходе лекции Максим Жестков поделился с собравшимися основными правилами работы в социальных сетях. Для того чтобы посты слушателей лекции имели максимальный успех и охват, он порекомендовал им стараться создавать самобытный и уникальный контент, не оглядываясь на других пользователей и делая записи живым, простым, но в то же время ярким языком.

"А вот кондовый, канцелярский и тяжелый язык лучше оставить для научных изысканий", — отметил он.

При этом во время прочтения постов других пользователей, будь то записи друзей или крупных пабликов, Максим Жестков призвал относиться к любой информации по-журналистски щепетильно, искать подтверждение в других источниках и всегда отделять эмоции от фактов.

Для закрепления пройденного материала в завершение мастер-класса состоялось несколько интерактивных игр, связанных с наиболее актуальными темами региональной повестки.

В частности, участники мастер-класса должны были примерить на себя роль профессиональных информационщиков и рассказать, как бы они добывали и подавали информацию в социальных сетях и СМИ о недавнем землетрясении в Челябинске.

По окончании лекции, которая продлилась более двух часов, некоторые из участников, вдохновившись мастер-классом, сделали фото со спикером и тут же опубликовали в своих аккаунтах.

Следующее занятие школы медиаволонтера в Челябинске состоится 7 сентября. Его главной темой станет информационная гигиена.

Проект "Школа медиаволонтера", инициированный МИА "Россия сегодня", посвящен информационному волонтерству, его главная задача — наладить коммуникацию между волонтерскими организациями, а также научить людей эффективно и грамотно распространять информацию с просьбой о помощи, привлекать участников на благотворительные мероприятия, отличать реальную благотворительность от мошенничества.

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