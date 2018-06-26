Как не попасться на удочку мошенников в сфере добровольчества

Волонтерство — это отличная возможность разнообразить жизнь и при этом путешествовать бесплатно по всему миру. В качестве волонтера можно принять участие в археологических раскопках, подсчете диких зверей в национальных парках, работе на ферме по разведению лошадей. Подобное волонтерство можно назвать выездным, так как деятельность волонтера проходит вне постоянного места его проживания. Этот вид добровольчества сейчас набирает все большую популярность в России.

Но, к сожалению, там, где есть огромный спрос, также есть и огромное количество мошенников, жаждущих нажиться на доверчивости граждан. Для волонтерства это актуально вдвойне, так как деятельность добровольцев практически полностью выстроена на доверии, как друг к другу, так и к окружающим. Мошенники это прекрасно понимают и пользуются этим в своих операциях. В отличие от обычного волонтерства у себя в городе, в "выездном" волонтерстве доброволец и принимающая сторона не могут сразу встретиться. На первоначальном этапе связь осуществляется чаще всего через интернет: "Скайп", социальные сети, электронная почта. Через интернет волонтер договаривается, как, когда и куда ему ехать, какие будут условия, кто его встретит и так далее. По сути, он доверяется аккаунту в соцсети или адресу электронной почты. Это и есть слабое место, которым пользуются мошенники, ведь в интернете можно назваться кем угодно.

Как выглядит предложение мошенников

В весьма приличной группе в социальной сети или даже на специальном сайте можно увидеть объявление о наборе в очень интересную и увлекательную экспедицию. Чаще всего это Монголия, Африка, Памир, озеро Иссык-Куль и так далее. Условия не настолько идеальные, чтобы сразу возникли подозрения, но очень хорошие, вплоть до обещания оплатить перелет и даже заплатить за волонтерство, не говоря уже об оплате питания и проживания.

Остается связаться с организаторами и заполнить анкету или заявку. Через какое-то время кандидатуру волонтера утверждают либо действуют еще хитрее и сначала отказывают.

Через несколько дней организатор пишет: "К сожалению, один из кандидатов не сможет участвовать в нашем проекте, а это значит, что освободилось место — мы хотели бы вам предложить вступить в нашу команду!".

Далее начинается обсуждение предстоящей поездки: куда приехать, кто встретит и так далее, либо по почте, либо в социальной сети. И когда уже, казалось бы, решено, остается еще один, финальный, шаг перед поездкой.

Для окончательного подтверждения организаторы просят перевести "чисто символический" взнос, например, 3-5 тысяч рублей. Его обещают вернуть сразу же по приезде и объясняют, что это просто перестраховка организаторов от вашего отказа в последний момент.

Другой вариант обмана волонтеров осуществляется по похожей схеме и заключается в том, что мошенники делают копию реально существующего проекта и представляются его организаторами. В социальных сетях были замечены дубли проектов Русского географического общества и экспедиций Фонда археологии. Схема отъема денег такая же, как было описано выше. Естественно, никакой гарантийный взнос РГО и Фонд археологии не берут. Были заведены судебные дела по статье "Мошенничество", однако информации о том, что мошенники наказаны, пока нет.

© РИА Новости / Александр Кряжев Деятельность добровольцев практически полностью выстроена на доверии, как друг к другу, так и к окружающим. © РИА Новости / Александр Кряжев Деятельность добровольцев практически полностью выстроена на доверии, как друг к другу, так и к окружающим.

Часто случается, что и никакого собственного проекта мошенники не заводят, а пользуются публикациями о реальных и честных вакансиях волонтеров. Выглядит это следующим образом. Человек где-то в социальных сетях увидел в авторитетном источнике объявление о наборе волонтеров в интересный проект, каким-либо образом проявил интерес к нему: написал комментарий, поставил лайк и так далее. Через некоторое время приходит личное сообщение якобы от организатора, который консультирует, принимает волонтера в проект и в конечном итоге берет все тот же гарантийный взнос. А при обращении к реальным организаторам с намерением приехать выясняется, что аккаунт, через который шло общение и которому перевели деньги, никакого отношения к ним не имеет.

Большинство мошеннических схем объединяет наличие гарантийного взноса. В социальной сети "ВКонтакте" действует группа, собирающая мошеннические объявления.

К сожалению, доверчивые волонтеры все же иногда попадаются на подобные лжепроекты. Вот одна из таких историй.



Типичная история пострадавшего от мошенничества

21 июля 2016 года Ришат Зарипов написал пользователю социальной сети "ВКонтакте" Алексею Смирнову о своем желании поехать волонтером в Китай в составе группы из 20 человек, которую тот набирал.

Алексей Смирнов представился как сотрудник Всемирного фонда защиты животных (IFAW) и сообщил, что для начала нужно заполнить анкету (рассказать о себе, своих увлечениях, уровне владения английским языком).

"После того как анкета была отправлена, Смирнов буквально в течение пяти минут ответил, что я подхожу под требования, и попросил отправить отсканированные страницы паспорта и заграничного паспорта, а также фотографию для оформления визы. Для бронирования и покупки билетов нужно было перевести 3 тысячи рублей на указанную им банковскую карту. По его словам, эта сумма должна была быть возвращена по приезде в Китай", — рассказывает Ришат.

После выполнения всех условий Смирнов пообещал 30 июля отправить билеты и дальнейшие инструкции, но этого не произошло. 31 июля он сообщил о задержке с оформлением документов, позже — о переносе заезда на 15 августа. Вскоре личная страница Смирнова ко "ВКонтакте" была удалена.

Через несколько дней Ришат пошел в полицию писать заявление.

Я подготовил пакет документов, достаточных для возбуждения и расследования дела: чек об оплате, распечатанные скриншоты диалога с мошенником, его личной страницы (несмотря на то, что его страница была удалена, я заранее сделал скриншот). Я был уверен на 150 процентов, что добьюсь своего!", — говорит Ришат.

В ОВД следователь, занимающийся расследованием преступлений в интернете, разъяснил молодому человеку, что мошенники знают, как их могут вычислить, и тщательно заметают следы. Банковская карта может быть зарегистрирована не на самого мошенника, а на любого другого человека. Да и сами мошенники, как правило, в интернете выдают себя за других людей.

Также Ришат позвонил в банк, чтобы проконсультироваться по поводу возврата денег, но единственное, что предложил сотрудник банка — осуществить перевыпуск банковской карты Ришата.

Как распознать мошенников и не попасться на их удочку

Мы расскажем о пяти основных правилах, которыми обязательно должен руководствоваться каждый волонтер, чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенников.

Первое правило.

— Обращайте внимание на источник информации о проекте. Это должен быть официальный сайт организации, объявившей о начале приема волонтеров, или авторитетное СМИ. Также сюда могут относиться специализированные сервисы, которые посвящены налаживанию связи волонтеров с организаторами, там все проекты тщательно проверяются. Одним из наиболее крупных русскоязычных сервисов является "Гудсерфинг".

Второе правило.

— Относитесь с недоверием к аккаунтам в соцсетях. Подделать их очень просто. Внимательно посмотрите на историю аккаунтов, с которых вам пишут. Они не должны быть созданы только что. К историям о том, что никогда не было аккаунта и его специально создали для того, чтобы общаться во "ВКонтакте", относитесь скептически. Хотя и это не панацея — сейчас можно купить аккаунт с любой историей. Аккаунты в соцсетях выглядят очень натурально, часто берут имена и фамилии реальных ученых, фотографии с их настоящих страниц. Помните: соцсети не должны быть вашим единственным источником информации о данном проекте и человеке.

Третье правило.

— Проверяйте информацию. Нельзя доверять одному источнику, каким бы авторитетным он ни казался. Мошенники заводят даже сайты несуществующих организаций, так что его наличие не должно вводить вас в заблуждение. Проверяйте информацию там, где мошенники не могут ее подменить. Пишите или звоните по официальным каналам организаций, уточняйте, есть ли такой проект у них и работает ли данный человек. Если мошенники представляются учеными или другими лицами с указанным официальным местом работы, то можно позвонить туда и попросить его подойти к телефону. Потратьте на проверку время, чтобы не потерять деньги и не испытать разочарование.

Четвертое правило.

— Изучайте отзывы реальных участников проекта. Найдите самостоятельно людей, которые уже ездили на данный проект, и поинтересуйтесь их мнением и впечатлениями. Это можно сделать на специальных сервисах типа "Гудсерфинга". Также можно воспользоваться поиском в Google по названию проекта: возможно, там будут публикации, в которых уже говорится, что это мошенники.

Пятое правило.

— Относитесь скептически к проектам, в которых есть гарантийный взнос за участие. Его применяет очень значительное количество реальных организаций. Если вы все-таки уверены в данной организации и сделали все другие проверки, то перед отправкой денег необходимо попросить хотя бы фотографию карты, на которую вы собираетесь перечислить взнос, и паспорта, который соответствует имени и фамилии на данной карте. Должна смутить также и привязка данной карты к иностранным банкам, которые не работают в России.

Что делать, если вы оказались обманутым

К сожалению, многие стесняются рассказывать о том, что они оказались слишком доверчивыми, не распространяются об этом в социальных сетях и не подают заявление в полицию. Это работает на руку мошенникам. Любая огласка случаев мошенничества позволяет уберечь от ошибки других людей. Но прежде всего нужно перевести дело в правовое поле. Заявления в полицию помогают преследовать мошенников по закону.

У социальных сетей нет полномочий и возможности провести расследование с целью проверки факта мошенничества — они не могут выполнить какие-либо следственные мероприятия для подтверждения факта нарушения УК и обвинять кого-то в этом без доказательств.

На сегодняшний день заявление можно подать онлайн. По случаям интернет-мошенничества надо сразу писать в управление "К", иначе будет потеряно время на перенаправление заявления.

Далее от следователя по делу необходимо получить официальный запрос полиции к социальным сетям и операторам интернета на блокировку сайтов, социальных групп и аккаунтов мошенников.

На сегодняшний день никакой официальной статистики о мошеннических действиях в отношении волонтеров не ведется и неизвестно, сколько сотен или, возможно, тысяч людей от них пострадали. Однако это не повод отказываться от волонтерской деятельности. Нужно лишь более осторожно относиться к любой информации.