Главное – верить: советы зама главного редактора МИА "Россия сегодня"

Каждый автор и читатель должен задать два главных вопроса, от ответа на которые зависит, стоит ли тратить время и силы на текст. О том какие это вопросы, а также о ярких примерах из профессиональной практики, рассказывает первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков.

Ты сам веришь в это? Это первый вопрос, который ты должен себе задать. Если веришь, а то даже и чувствуешь, что это правда, начинай копать.

Жизнь подкидывает порой невероятные истории.

Вот вам простой пример такой истории: президент США дает спецслужбам право пытать людей, ЦРУ сотнями захватывает и похищает людей, создает тайные тюрьмы, пытками выбивает из заключенных показания.

Еще недавно, это казалось невозможным. Но после первых публикаций WikiLeaks сотни журналистов по всему миру поверили в эту историю. И стали копать. Нашли тайные тюрьмы, проверили маршруты десятков самолетов, поговорили с заключенными. Все оказалось правдой.

Журналисты нарыли факты и доказательства преступлений, которые скрывала самая мощная спецслужба мира.

Вопрос "ты сам веришь в это?" — главный.

Второй: кому выгодно?

Всегда спрашивай себя: зачем это написано или сказано?

Последние громкие примеры: дело Скрипалей или химатака в сирийской Думе.

Британия утверждает, что российские спецслужбы отравили Скрипалей. Я четко могу сказать: не верю. Почему? Да потому что им это невыгодно. Перед выборами президента, перед чемпионатом. Они же не идиоты. А кому выгодно? Тут уже появляются варианты, и их нужно отрабатывать. Хотя правду мы узнаем не скоро.

Химатака в сирийской Думе, тот же случай. Город почти полностью под контролем сирийской армии, террористы проиграли битву и бегут тысячами. Нужно ли Асаду травить людей газом, рискуя навлечь на себя ненависть всего мира?

Ответ очевиден. Нет.

Если говорить о приметах правдивой новости, они просты.

Есть четкий источник информации с именем и фамилией. Факты можно проверить через другие источники и организации, базы данных. А еще лучше, если новость сопровождает видео или аудиозапись. В наше время на камеры попадает практически все.

Кстати, химатака в сирийской Думе на камеры попала. Именно благодаря этим кадрам и удалось установить участников инсценировки.