Помощь в два клика: чему может научить школа медиаволонтера

МИА "Россия сегодня" запустило проект, который поможет каждому присоединиться к добровольчеству. О том, кто может принять участие в школе медиаволонтера и как в два клика можно спасти жизнь человека, читайте в нашем материале.

Зачем этот проект нужен вам

Медиаволонтерство пока еще считается малораспространенным и непопулярным явлением в России. На самом же деле почти каждый россиянин хотя бы раз в жизни выступал в роли медиадобровольца.

Кто хотя бы раз в своих аккаунтах не описывал ситуацию, в которой нужна коллективная помощь, не перепостил просьбу о сборе денег или не зачекинился на субботнике? Эти шаги уже считаются действиями медиаволонтера", — рассказала представитель МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова.

Но некоторые авторы, по ее словам, стесняются своих текстов, считают их недостаточно яркими и убедительными для широкой аудитории и из-за этого прекращают дальнейшие попытки что-либо сделать: "Признайтесь сами себе: собственный текст с рассказом, просьбой, обращением к друзьям всегда получался ярким, привлекающим внимание, убедительным, побуждающим? Или хочется лучше?".

Кроме того, пользователи часто рискуют распространить ошибочную информацию, банальный фейк или же, в худшем случае, оказать поддержку мошенникам. Как отличить реальный крик о помощи от розыгрыша? В этом участникам школы медиаволонтера помогут профессиональные журналисты.

"Две задачи, которые мы поможем решить: лучше писать и анализировать чужие тексты. В ежедневной работе каждый журналист много раз перепроверяет информацию и на собственной шкуре знает, что ложь, полуправда и даже неосторожное слово могут превратить самые добрые намерения в ад", — отметила Елена Давыдова.

Как стать участником

Достаточно просто: отправить готовую историю или наброски на почту sn@ria.ru, и через некоторое время сотрудники МИА "Россия сегодня" ответят на письмо, внеся правки, предложения и комментарии об улучшении текста или раскрутке истории в интернет-пространстве.

По этому же адресу можно направить интересующий вопрос о борьбе с фейками и проверке информации.

На странице спецпроекта агентства "Год волонтера" также будут публиковаться полезные советы профессиональных журналистов, в том числе специалистов других крупных российских СМИ.

"Формат медиаволонтерства мы будем выстраивать вместе с вами. Давайте начнем", — подытожила Елена Давыдова.