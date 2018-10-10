В Челябинской области прошло шесть выездов в рамках акции #ДоброВСело

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Волонтеры-медики Челябинской области провели шесть выездов в фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности в рамках всероссийской акции "#ДоброВСело", сообщает пресс-служба областного министерства образования и науки.

Добровольцы отремонтировали и благоустроили территории ФАПов в Чесменском, Варненском и Кизильском районах региона. В ходе рейдов волонтеры также рассказывали местным жителям о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний и помогали разобраться пенсионерам с системой медицинского страхования.

Планируется, что последняя встреча пройдет в Агаповском районе с региональным отделением Ассоциации молодых стоматологов.

В рамках акции "#ДоброВСело" по всей стране организованы беседы и мастер-классы по здоровому образу жизни, профилактике и факторам развития заболеваний. По словам организаторов, это повысит уровень жизни в муниципалитетах и обеспечит доступность медицины для населения.

На данный момент проект прошел в 60 субъектах и 150 населенных пунктах. До 1 ноября планируется провести по 5‒10 выездов инициативных команд в 85 субъектах Российской Федерации. Таким образом, за время акции помощь получат 250 тысяч жителей России.