Волонтеры-медики проведут выездное мероприятие в Свердловской области

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Свердловской области стартовал всероссийский проект "#ДоброВСело", разработанный Министерством здравоохранения РФ совместно с всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" и Федеральным агентством по делам молодежи.

4 октября министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков присоединится к акции. В этот день выездное мероприятие команды всероссийского проекта "#ДоброВСело" пройдет в фельдшерско-акушерском пункте села Мелкозерово Алапаевского района.

Для фельдшеров и медицинских сестер ФАПов волонтеры проведут семинар-практикум по организации паллиативной помощи на дому. Также они научат местных жителей населения правильно измерять и контролировать артериальное давление, определять индекс массы тела. Кроме того, состоится практическое занятие "Северная ходьба как путь к здоровью и долголетию". В детском саду детей обучат правилам индивидуального ухода за полостью рта "Уроки зубной феи".

Также для школьников планируется провести мастер-класс по формированию культуры безопасности: их научат ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия (воздушные), использовать первичные средства пожаротушения, оказывать первую помощь, правильно транспортировать пострадавшего (изготовлять носилки из подручных средств), а также спасать утопающего.

Завершится акция благоустройством ФАПа и наведением порядка на прилегающей территории.