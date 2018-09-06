Волонтеры-медики займутся популяризацией здорового образа жизни

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" приглашает студентов вузов и колледжей немедицинского профиля для участия в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни, говорится в сообщении на портале движения.

"Для немедицинских учебных заведений мы разработали комплекс мероприятий, направленный на популяризацию ЗОЖ, который могут реализовывать сами студенты. Приглашаем ребят подключиться к этой работе, а руководство вузов и колледжей просим поддержать своих активистов", ‒ заявил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

Студентов, которые заинтересованы в заботе о своем физическом, психическом и социальном здоровье и распространении полезных знаний среди сверстников, объединят комитеты полезного действия здорового образа жизни (КПД ЗОЖ), которые уже открываются на базе учебных заведений России.

С начала 2018 года в России создано 34 КПД ЗОЖ в 23 регионах. Одними из первых инициативу своих студентов и развитие волонтерства в сфере здравоохранения поддержали Севастопольский госуниверситет, Крымский федеральный университет, Уральский университет им. Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге, Российский госуниверситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма в Москве.

Добровольцы проводят тренинги, мастер-классы, брейн-ринги, массовые зарядки, прививая сверстникам и общественности полезные привычки к правильному питанию, занятиям физической культурой и укреплению здоровья.

В перспективе КПД ЗОЖ будут создаваться в трудовых коллективах России.